Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da "İsrail lehine casusluk" iddiasıyla 2 kişi idam edildi

        İran'da "İsrail lehine casusluk" iddiasıyla 2 kişi idam edildi

        İran'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen iki kişi idam edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran'da 2 kişi idam edildi

        İran'da, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan 2 kişi idam edildi.

        İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Behzad ve Puriya Safvet isimli kişilerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve kanallara ülkedeki askeri ve güvenlik merkezlerine ilişkin koordinat, görüntü ve bilgi aktardıkları öne sürüldü.

        Açıklamada, casusluk ve İsrail'le istihbarat işbirliğinde bulunmak suçlarından idama mahkum edilen Behzad ve Safvet hakkındaki kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandığı, cezalarının ise sabah saatlerinde infaz edildiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kıtlama çay, cağ kebabı ve kadayıf dolması rölyef oldu

        ERZURUM'da Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi, TasteAtlas'ın 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' (100 Best Dishes in the World) listesinde 9'uncu sırada gösterdiği cağ kebabını rölyefleştirdi. Kooperatif üyesi kadınlar, kadayıf dolması, kıtlama çay ve Oltu taşı tespihin de rölyefini yaptı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        "Tedavim henüz bitmedi"
        "Tedavim henüz bitmedi"
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi