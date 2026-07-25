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        Haberler Dünya İran'dan Bahreyn'e saldırı

        İran'dan Bahreyn'e saldırı

        İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle Bahreyn'de uyarı sirenlerinin çaldığı ve halka en yakın güvenli yerlere gitmeleri çağrısında bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 00:53 Güncelleme:
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        İran'dan Bahreyn'e saldırı

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede saldırılar nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

        Açıklamada, halka sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısı yapıldı.

        İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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