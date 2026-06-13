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        Haberler Dünya İran'dan gemiler için uyarı atışı | Dış Haberler

        İran'dan gemiler için uyarı atışı

        İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki Sirik Limanı'nda patlama sesi duyulduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 01:11 Güncelleme:
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        İran'dan gemiler için uyarı atışı

        İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Sirik Limanı bölgesinde patlama sesi duyuldu.

        Haberde, Hürmüzgan eyaletinde ismi açıklanmayan bir yetkilinin, patlama sesinin, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda geçiş ihlali yapan gemilere karşı yaptığı uyarı atışlarından kaynaklandığını söylediği bilgisi yer aldı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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