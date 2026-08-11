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        Haberler Dünya İran'dan Mekke Anlaşması'na dair açıklama

        İran'dan Mekke Anlaşması'na dair açıklama

        İran'ın Ankara Büyükelçiliği; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde endişe duymamız için hiçbir neden bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 21:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran'dan Mekke Anlaşması'na dair açıklama

        İran'ın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki dini, tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekildi.

        Büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’a yönelik olarak, bu anlaşmanın İran’a karşı olduğu yönünde endişe duymamız için hiçbir neden bulunmamaktadır. Zira bu üç ülkeyle derin dinî, tarihî ve medeniyet bağlarına sahibiz.

        Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki dostluk geçmişi, İran’ın iki Müslüman ve komşu ülkesi olarak, köklü bir geçmişe dayanmaktadır. İran, Pakistan ve Türkiye halkları arasındaki iç içe geçmiş kültürel bağlar son derece açıktır.

        Bu gelişme, bölge ülkelerinin ABD’nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenlik sağlama iddialarına güvenemeyecekleri ve dayanamayacakları sonucuna vardıklarının önemli bir göstergesidir. Bu ülkeler, kendi imkân ve kabiliyetlerine ve kendi bakış açılarına dayanarak, dış müdahalelerden, dış tarafların etkisinden ve onların yıkıcı müdahalelerinden bağımsız olarak başka bir yöntemi denemeye yönelmektedir."

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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