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        Haberler Dünya İranlı bakan arabulucularla görüşecek

        İranlı bakan arabulucularla görüşecek

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD'de bugün arabulucularla görüşeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        İranlı bakan arabulucularla görüşecek

        İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Erakçi, İran ile ABD arasında arabulucuk yapan Katarlı isimlerle görüşecek.

        Erakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili arabuluculardan henüz cevap almadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti.

        Arabulucuların ABD’nin, İran’ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #ABD
        #iran
        #diplomasi
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