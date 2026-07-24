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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, salı günü ABD Başkanı Trump'la görüşeceği duyuruldu

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, salı günü ABD Başkanı Trump'la görüşeceği duyuruldu

        İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun salı günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Netanyahu Trump ile görüşecek

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere pazartesi günü Washington'a gideceği belirtildi.

        Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine de katılacak Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği aktarıldı.

        İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ekibinin iki liderin görüşmesini engellemeye çalıştığını yazmıştı.

        Söz konusu engelleme çabasının ardında Netanyahu'nun İran konusunda daha sert bir tutum takınması için Trump'a baskı yapmasının önüne geçmek olduğu ileri sürülmüştü.

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