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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Abidin köyünden çekilirken halka ateş açtı

        İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Abidin köyünden çekilirken halka ateş açtı

        İsrail işgal güçleri, Suriye'nin güneyinde Dera ilinin batı kırsalındaki Abidin köyünden çekilirken köylülerin üzerine ateş açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 23:47 Güncelleme:
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        İsrail güçleri halka ateş açtı

        Suriye Haber Ajansına (SANA) göre İsrail güçleri, Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtı.

        Köy sakinleri, İsrail işgal güçlerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla Abidin köyüne giden yolları taşlarla kapattı.

        İsrail güçleri, Abidin köyünü topçu atışlarıyla hedef aldı.

        Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.

        Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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        PTT-HGS sayfasının sahtesini yaptılar. Zararlı yazılımla telefona sızdılar. 101 milyon kişisel veri ele geçirdiler. Reklamı kapatırken telefona sızdılar. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik yanıtladı.  

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