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        Haberler Dünya Ortadoğu Kahire'de alışveriş merkezinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı

        Kahire'de alışveriş merkezinde patlama: 3 ölü, 17 yaralı

        Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 05:55 Güncelleme:
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        Kahire'de patlama: 3 ölü, 17 yaralı

        Yeni Kahire bölgesindeki "Arabella Plaza" adlı alışveriş merkezinin giriş katında bulunan hediyelik eşya ve oyuncak mağazasında helyum gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın "Arabella Plaza" alışveriş merkezinde meydana geldiği, olayın ardından çıkan küçük çaplı yangının sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığı belirtildi. Patlama nedeniyle çevredeki bazı mağazaların vitrinlerinde de hasar oluştuğu aktarıldı.

        Mısır Başsavcılığının, patlamanın meydana geldiği hediyelik eşya ve oyuncak mağazasının sahibinin gözaltına alınarak ifadesinin alınması talimatını verdiği bildirildi.

        Başsavcılık, ilk incelemelerde patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığının belirlendiğini, olayın nedenini araştırmak üzere uzman ekiplerin görevlendirildiğini açıkladı.

        *Haberin fotoğrafı X'ten alınmıştır.

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