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        Haberler Dünya Amerika Kanada'da camiye silahlı saldırı

        Kanada'da camiye silahlı saldırı

        Kanada'nın Winnipeg kentindeki bir camiye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 06:30 Güncelleme:
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        Kanada'da camiye silahlı saldırı
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        Kanada'da saldırının gerçekleştirildiği Winnipeg kentinde bulunan Rahma İslam Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın önceki gece meydana geldiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre açıklamada, cemaat üyelerinin içeride bulunduğu sırada iki kişinin araçtan cami binasına ateş açtığı, ardından bir cisimle binanın camlarını kırarak hasara yol açtığı ifade edildi.

        Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polisin olayı "olası nefret suçu" kapsamında soruşturduğu kaydedildi.

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