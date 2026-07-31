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        Haberler Dünyadan Ben Affleck 'Kim Milyoner Olmak İster?'den 1 milyon dolar kazandı

        Ben Affleck 'Kim Milyoner Olmak İster?'den 1 milyon dolar kazandı

        Ben Affleck, komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 1 milyon dolarlık soruyu bilerek büyük ödülün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

        Ben Affleck, bu hafta ABD'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışma programına konuk olarak katıldı ve 1 milyon dolarlık ödülü kazandı.

        53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, 'Jeopardy!' adlı yarışma programının şampiyonu olarak tanınan Jamie Ding ile güçlerini birleştirerek büyük ödüle ulaşırken, bu ödülü yardım amaçlı kullanacağını açıkladı.

        Paranın, Hollywood yıldızının 2010 yılında kurucu ortaklarından olduğu Doğu Kongo Girişimi'ne aktarılacağı açıklandı. Girişim, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki halka destek olmayı amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir Amerikan kuruluşu olarak biliniyor.

        Affleck ve Ding, Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı ABC'nin yarışma programının önceki gün yayımlanan bölümünde 1 milyon dolarlık final sorusuyla karşı karşıya kaldı. İkiliye şu soru yöneltildi: Yıllık Şükran Günü geleneğinde, bunlardan hangisi hariç hepsi bir ABD başkanı tarafından affedilen hindi isimleridir?

        Verilen cevaplar arasında şunlar vardı: Fıstık Ezmesi ve Reçel, Patates Kızartması ve Patates Püresi, Makarna ve Peynir, Spagetti ve Köfte.

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        Affleck ve Ding, telefon jokerini kullanarak Ding'in uzun süredir bilgi yarışması partneri olan Stephen Morrison'ı aramayı kararlaştırdı.

        Yarışmanın sunucusu Kimmel, ikiliye hâlâ "Sunucuya Sor" joker haklarının olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Affleck, şakayla karışık Ding'in arkadaşını aramalarını söyledi. Daha sonra da "Hayır. Jimmy'nin yardım etmesi daha iyi olur" diyerek kararını değiştirdi.

        Talk show sunucusu Kimmel, "Tamam, istemiyorsanız size hiçbir lanet olası düşüncemi söylemek zorunda değilim" çıkışı yapınca, Affleck şu yanıtı verdi: Aslında yemek pişirme ve yemek konusunda, ayrıca güncel olaylar konusunda da çok iyisin. Aslında bunu biliyor olabilirsin.

        Kimmel sonunda cevabın D şıkkı, 'Spagetti ve Köfte' olabileceğini öne sürdü.

        Kimmel, "Donald Trump'ın eline kocaman bir kase koyup spagetti ve köfteleri höpürdeterek yediğini hayal edebiliyorum" diye şaka yaptıktan sonra, Affleck, sunucunun "bu soruyu sormak için muhtemelen dünyadaki en iyi kişi" olduğunu belirtti. Donald Trump ve ünlü komedyen arasındaki gerilim, Kimmel’ın ABC kanalındaki talk show programında First Lady Melania Trump hakkında yaptığı espri ve daha önce siyasi bir cinayet üzerine sarf ettiği tartışmalı sözler nedeniyle tırmanmış, Trump çift, Kimmel'in derhal kanaldan kovulmasını istemişti. Trump'ların bu yaklaşımı büyük tepki çekmiş, basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı yönünde yoğun tartışmalar yaşanmıştı.

        Kimmel, "Eğer yanılıyorsam, çok özür dilerim" diyerek son kararını 'Spagetti ve Köfte' olarak belirledi. İşi sağlama almak için Affleck ve Ding, Morrison'ı aramaya karar verdi. Ancak Morrison doğru cevabı tahmin edemedi. Affleck ve Ding, Kimmel'in tahminine güvenmeye karar vererek D şıkkını seçti.

        İkili, doğru tahminde bulundu ve 1 milyon dolarlık ödülü kazandı. Sahneye konfeti yağarken ayağa fırlayan ikili, heyecanla birbirlerine sarıldı.

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        #Ben Affleck
        #Kim Milyoner Olmak İster
        #yarışma
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