Turizm gideri ayda 1 milyar doları aştı
Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat harcamaları mayıs ve haziran aylarında 1 milyar dolar sınırını aştı. Mayısta turizm gideri ve yurt dışına çıkan kişi sayısı tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşırken, haziranda da harcamalar milyar dolar bandında kaldı
Turizmde 2. çeyrek verileri açıklandı. Mayıs ve haziran aylarında Türk vatandaşlarının yurt dışı harcamaları 1 milyar doları aştı.
Mayıs ayında turizm gider 1 milyar 85 milyon 757 bin dolar ile rekor seviyeye çıktı. Yurt dışına çıkan kişi sayısı 1 milyon 311 bin 236 ile rekor kırdı.
Haziranda mayısa göre düşüş yaşansa da yine 1 milyar dolar bandı aşıldı. 1 milyar 459 bin dolarlık turizm gideri ortaya çıktı. Yurt dışına çıkan kişi sayısı da 1 milyon 147 bin 238 bin dolar oldu.
Kişi başı harcama mayısta 828 dolar, haziranda ise 872 dolar oldu. Bu rakam önceki yıllarda 960 dolar seviyesini görmüştü.
HARCAMA ARTARKEN GECELEME SAYISI DİPTE
Toplam harcamada rekor kırılırken ortalama geceleme sayısı 2. çeyrek rakamları karşılaştırıldığında dip seviyeye indi. 2026'nın 2. çeyreğinde yurt dışına gidenlerin ortalama geceleme sayısı 8,5 olarak kayıtlara geçti.
GİDİŞ NEDENİNDE 'ALIŞVERİŞ' DİKKAT ÇEKİYOR
Gidiş nedenlerine göre düzenlenen raporda; 1 milyon 971 bin 446 kişinin 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler', 589 bin 134 kişinin 'akraba ve arkadaş ziyareti', 226 bin 755 kişinin ise 'alışveriş' nedeniyle yurt dışına çıktığı görüldü.
Alışveriş nedenli çıkan kişi sayısı, 2025'in 3 ve 4. çeyreklerinde ilk kez 200 bin kişi bandını aşmıştı. 2026'nın ilk çeyreğinde 175 bin seviyesine inen rakam, 2. çeyrekte 226 bin 775 kişiye yükseldi.
YURT DIŞINDA SPOR, EĞİTİM, KÜLTÜR İLE ULAŞIM HARCAMALARI ARTIYOR
2025'in 2. çeyreğinde yapılan harcamalarla kıyaslama yapıldığında spor, eğitim, kültür harcamalarının 2026'da yüzde 228 arttığı görüldü. Yurt dışı ulaşım ise yüzde 65,7 yükseldi. Sağlık ve turizm hizmetlerinde de ciddi düşüş yaşandı.