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        Haberler Ekonomi Turizm Turizm gideri ayda 1 milyar doları aştı

        Turizm gideri ayda 1 milyar doları aştı

        Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat harcamaları mayıs ve haziran aylarında 1 milyar dolar sınırını aştı. Mayısta turizm gideri ve yurt dışına çıkan kişi sayısı tüm zamanların en yüksek aylık seviyesine ulaşırken, haziranda da harcamalar milyar dolar bandında kaldı

        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        Yurt dışı gezilerinde ayda milyar dolar harcıyoruz

        Turizmde 2. çeyrek verileri açıklandı. Mayıs ve haziran aylarında Türk vatandaşlarının yurt dışı harcamaları 1 milyar doları aştı.

        Mayıs ayında turizm gider 1 milyar 85 milyon 757 bin dolar ile rekor seviyeye çıktı. Yurt dışına çıkan kişi sayısı 1 milyon 311 bin 236 ile rekor kırdı.

        Haziranda mayısa göre düşüş yaşansa da yine 1 milyar dolar bandı aşıldı. 1 milyar 459 bin dolarlık turizm gideri ortaya çıktı. Yurt dışına çıkan kişi sayısı da 1 milyon 147 bin 238 bin dolar oldu.

        Kişi başı harcama mayısta 828 dolar, haziranda ise 872 dolar oldu. Bu rakam önceki yıllarda 960 dolar seviyesini görmüştü.

        Aylar Turizm gideri (Bin $) Kişi sayısı Kişi başı ortalama harcama ($)
        Ocak 843 357 1 069 160 789
        Şubat 677 425 913 632 741
        Mart 703 821 953 486 738
        Nisan 876 682 975 698 899
        Mayıs 1 085 757 1 311 236 828
        Haziran 1 000 459 1 147 238 872

        HARCAMA ARTARKEN GECELEME SAYISI DİPTE

        Toplam harcamada rekor kırılırken ortalama geceleme sayısı 2. çeyrek rakamları karşılaştırıldığında dip seviyeye indi. 2026'nın 2. çeyreğinde yurt dışına gidenlerin ortalama geceleme sayısı 8,5 olarak kayıtlara geçti.

        2. ÇEYREK GECELEME SAYILARI
        YIL Ortalama Geceleme Sayısı
        2012 11,5
        2013 15,6
        2014 16,2
        2015 15,6
        2016 11,7
        2017 10,2
        2018 10,9
        2019 9,5
        2020 -
        2021 24,8
        2022 20,2
        2023 15,1
        2024 9,3
        2025 10,1
        2026 8,5

        GİDİŞ NEDENİNDE 'ALIŞVERİŞ' DİKKAT ÇEKİYOR

        Gidiş nedenlerine göre düzenlenen raporda; 1 milyon 971 bin 446 kişinin 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler', 589 bin 134 kişinin 'akraba ve arkadaş ziyareti', 226 bin 755 kişinin ise 'alışveriş' nedeniyle yurt dışına çıktığı görüldü.

        Alışveriş nedenli çıkan kişi sayısı, 2025'in 3 ve 4. çeyreklerinde ilk kez 200 bin kişi bandını aşmıştı. 2026'nın ilk çeyreğinde 175 bin seviyesine inen rakam, 2. çeyrekte 226 bin 775 kişiye yükseldi.

        YURT DIŞINDA SPOR, EĞİTİM, KÜLTÜR İLE ULAŞIM HARCAMALARI ARTIYOR

        2025'in 2. çeyreğinde yapılan harcamalarla kıyaslama yapıldığında spor, eğitim, kültür harcamalarının 2026'da yüzde 228 arttığı görüldü. Yurt dışı ulaşım ise yüzde 65,7 yükseldi. Sağlık ve turizm hizmetlerinde de ciddi düşüş yaşandı.

        Harcama türü 2025 - 2. çeyrek 2026 - 2. çeyrek Değişim (%)
        Turizm gideri 2 759 918 2 962 898 7,4
        Kişisel harcamalar 1 850 866 2 088 862 12,9
        Konaklama 444 643 540 139 21,5
        Spor, eğitim, kültür 19 516 63 983 227,9
        Ulaştırma 78 890 130 737 65,7
        Sağlık 11 706 3 409 -70,9
        Tur hizmetleri 10 318 3 291 -68,1
        Giyecek ve ayakkabı 207 777 157 055 -24,4
        Halı, kilim vb 13 419 1 339 -90,0
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