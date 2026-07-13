Kongo'da bir ABD vatandaşı Ebola'ya yakalandı
Kongo'da insani yardım vakıflarından birinde çalışan bir ABD vatandaşının Ebola testi pozitif çıktı. Yetkililer salgının arttığını belirtirken, daha fazla bulaşı önlemek için çalışmalar yapıldığı duyuruldu.
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo'da insani yardım vakfı için çalışan bir ABD vatandaşının Ebola virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Bu gelişme, Orta Afrika ülkesinin giderek büyüyen salgını kontrol altına almakta zorlandığı bir dönemde yaşandı.
Kurum, daha fazla bulaşmayı önlemek ve yakın temaslıları tespit etmek için ABD kurumları, halk sağlığı yetkilileri ve Kongo'lu ortaklarla birlikte çalışma yapıldığını belirtti.
Kongo’da son durum
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, salgının kıtada şimdiye kadar kaydedilen en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu ve Kongo'da 648 ölüm de dahil olmak üzere 1830 doğrulanmış vaka bulunduğunu açıkladı.
Komşu Uganda'da da vakalar doğrulandı.
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