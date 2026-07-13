Kongo'da bir ABD vatandaşı Ebola'ya yakalandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo'da insani yardım vakfı için çalışan bir ABD vatandaşının Ebola virüsü testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bu gelişme, Orta Afrika ülkesinin giderek büyüyen salgını kontrol altına almakta zorlandığı bir dönemde yaşandı.

Kurum, daha fazla bulaşmayı önlemek ve yakın temaslıları tespit etmek için ABD kurumları, halk sağlığı yetkilileri ve Kongo'lu ortaklarla birlikte çalışma yapıldığını belirtti.

Kongo’da son durum

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, salgının kıtada şimdiye kadar kaydedilen en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu ve Kongo'da 648 ölüm de dahil olmak üzere 1830 doğrulanmış vaka bulunduğunu açıkladı.

Komşu Uganda'da da vakalar doğrulandı.