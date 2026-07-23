Kuveyt'te hava savunma devreye girdi

ŞİŞLİ'de bulözel bir hastanede çalışan Iraklı doktor Alyaa Shallal Nayef A. (38), mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Eve ulaştığında uygulamada bin 686 lira görünen yolculuk ücretinin taksimetrede yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören doktorla ta... Daha Fazla Göster

ŞİŞLİ'de bulözel bir hastanede çalışan Iraklı doktor Alyaa Shallal Nayef A. (38), mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Eve ulaştığında uygulamada bin 686 lira görünen yolculuk ücretinin taksimetrede yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören doktorla taksi şoförü Enver P. (40) arasında tartışma çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde taksi şoförü, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor" derken, Iraklı doktorun ise "Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" dediği görülüyor. Kadın doktor, kendisini yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdüğünü, çantasını alarak araçtan inmesine engel olmaya çalıştığını, fiziksel temasta bulunup tehdit ve hakaret ettiğini öne sürerek taksi şoföründen şikayetçi oldu. (DHA) Daha Az Göster