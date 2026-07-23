Kuveyt'te hava savunma devreye girdi
Kuveyt ordusu, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.
SINIR KAPISI HEDEF ALINDI
Kuveyt ile Irak arasında yer alan Abdali Sınır Kapısı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda hasar meydana geldiği ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Abdali Sınır Kapısı'nın akşam saatlerinde mükerrer saldırıların hedefi olduğu aktarıldı.
Saldırıda sınır kapısında hasar oluştuğu ancak can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.
İlgili makamların derhal gerekli önlemleri aldığı kaydedilen açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülke sınırlarını korumak, güvenliğini ve istikrarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığı aktarıldı.
Abdali Sınır Kapısı'na gün içinde İHA'larla düzenlenen saldırı sonrası sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.
*Fotoğraf: AA, temsilidir