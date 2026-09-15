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        Haberler Dünya Avrupa Litvanya hava sahasına giren İHA, NATO tarafından düşürüldü

        Litvanya hava sahasına giren İHA, NATO tarafından düşürüldü

        Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 01:57 Güncelleme:
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        Litvanya hava sahasına giren İHA, NATO tarafından düşürüldü
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        Cumhurbaşkanı Nauseda, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Litvanya hava sahasına az önce giren bir İHA, NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Müttefik personele hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını yoğunlaştırdığı bu dönemde böyle bir hazırlığın bölge için hayati önem taşıdığını belirten Nauseda, "Litvanya, NATO müttefiklerimizle birlikte hava sahasını savunacak." ifadesine yer verdi.

        Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ilk değerlendirmelere göre Belarus'tan Litvanya hava sahasına giren İHA, Kaunas iline bağlı Kaisiadorys ilçesindeki Pratkunai köyü civarında imha edildi.

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        Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri ve hava sahası da kısıtlanırken, hava saldırısı tehdidinin kaldırıldığının duyurulmasının ardından havalimanının faaliyetleri yeniden başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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