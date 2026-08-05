Londra'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı, şüpheli gözaltında
İngiltere'nin başkenti Londra'da dört erkek bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen bir kadın gözaltına alındı.
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 16:53 Güncelleme:
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Covent Garden bölgesinde dört erkek bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı zanlısı olarak bir kadın gözaltına alındı.
Londra Ambulans Servisi, dört yaralının olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından sonra yakındaki hastanelere kaldırıldıklarını açıkladı.
Londra polisi, ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu işlek bir bölge olan Covent Garden'da meydana gelen olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.
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