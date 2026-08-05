Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Londra'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı, şüpheli gözaltında

        Londra'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı, şüpheli gözaltında

        İngiltere'nin başkenti Londra'da dört erkek bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen bir kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 16:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Londra'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı

        İngiltere'nin başkenti Londra'nın Covent Garden bölgesinde dört erkek bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı zanlısı olarak bir kadın gözaltına alındı.

        Londra Ambulans Servisi, dört yaralının olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından sonra yakındaki hastanelere kaldırıldıklarını açıkladı.

        Londra polisi, ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu işlek bir bölge olan Covent Garden'da meydana gelen olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sıfır Atık Vakfı'nın endişelendiren raporu

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle "Plastik Atık Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Ağırbaş, "2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 353 milyon tona yüks...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi test etti
        Altın kritik seviyeyi test etti
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Fenerbahçe'den İspanya çıkarması!
        Çağatay Ulusoy'un değişimi
        Çağatay Ulusoy'un değişimi
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu