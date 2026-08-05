Londra'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı, şüpheli gözaltında

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle "Plastik Atık Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Ağırbaş, "2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 353 milyon tona yüks... Daha Fazla Göster

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, uluslararası veriler ve Türkiye göstergeleriyle "Plastik Atık Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Ağırbaş, "2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 353 milyon tona yükseldi. Türkiye'de kişi başına plastik atık üretimi yılda 48 kilo ile dünya ortalamasının ne yazık ki yüzde 44 üzerinde" dedi(AA) Daha Az Göster