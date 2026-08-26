Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macron'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Fransa, Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecek

        Macron'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması: Fransa, Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecek

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye devletine barışçıl entegrasyonu sürecinde dün "belirleyici bir adım" atıldığını belirterek, "Fransa, Suriye'nin tüm bileşenlerine ve devletin silah tekeline saygı göstererek, yalnızca Suriye'nin birliği ve egemenliğini kılavuz alarak Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecektir" dedi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 19:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Macron'dan SDG'nin entegrasyonu açıklaması

        Macron, SDG'nin Suriye devletine barışçıl entegrasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Macron, açıklamasında şunları söyledi:

        "Suriye'ye, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye Devleti'ne barışçıl bir şekilde entegrasyon sürecinde dün atılan bu belirleyici adımdan dolayı tebriklerimi sunuyorum. Bu konudaki Cumhurbaşkanı el-Şaraa’nın kararlılığını ve Mazlum Abdi ile SDG’nin sorumluluk bilincini takdir ediyorum. Geçiş sürecinin başlangıcından bu yana Fransa, bu adımı desteklemek için aktif bir rol oynamıştır ve sürecin uygulanmasını yakından takip edecektir. Fransa, Suriye’nin tüm bileşenlerine ve devletin silah tekeline saygı göstererek, yalnızca Suriye’nin birliği ve egemenliğini kılavuz alarak Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecektir. Suriye’de de, her yerde olduğu gibi, kalıcı barış ve istikrara giden yol ancak bu şekilde inşa edilebilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #macron
        #haberler
        #SDG
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!