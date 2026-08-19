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        Haberler Dünya "Müzakere sürecinde adım adım ilerleyeceğiz"

        "Müzakere sürecinde adım adım ilerleyeceğiz"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, (ABD ile) müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak "müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 23:40 Güncelleme:
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        "Müzakere sürecinde adım adım ilerleyeceğiz"

        İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da düzenlenen ve çeşitli alanlarda aktif kadınlar ve uzmanların katıldığı "Bugünün Kadınları, Yarının İran'ı" başlıklı özel toplantıda Pezeşkiyan, ABD ile savaş ve müzakere ihtimaline ilişkin konuştu.

        İran'ın saldırılara karşı toprak bütünlüğünü savunduğunu ve savaşı bir hedef olarak görmediğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları ifade etti:

        "Müzakereler sürecinde, gücümüzün zirvesinde, bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız savaşı sona erdirmek, kuşatmayı kaldırmak, bloke edilmiş kaynakları serbest bırakmak ve ardından nükleer görüşmeler yapmaktı."

        ABD ile müzakerenin "teslimiyet" anlamına gelmediğini belirten Pezeşkiyan, Çin'i örnek göstererek, "Çin gibi ülkeler ekonomik rekabet yoluyla kendilerini kanıtlıyorlar. Vatanı korumak, halka hizmet sunmak ve yabancılara karşı ulusal aidiyet duygusunu hissetmek de esastır. Zor zamanlarda halkın desteğini takdir etmeliyim." diye konuştu.

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        #Pezeşkiyan
        #ABD
        #iran
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