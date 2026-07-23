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        Haberler Dünya New York'ta Netanyahu düğümü: BM Genel Kurulu öncesi uluslararası hukuk ve diplomasi karşı karşıya

        New York'ta Netanyahu düğümü: BM Genel Kurulu öncesi uluslararası hukuk ve diplomasi karşı karşıya

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun eylül ayında New York'ta toplanmasına haftalar kala diplomasi kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olası ziyareti oldu. Gazze savaşının ardından uluslararası alanda yoğun eleştirilerin hedefi haline gelen İsrail hükümeti, bu kez askeri gelişmelerden çok hukuk, diplomasi ve uluslararası meşruiyet tartışmalarının odağında bulunuyor. Gözler yalnızca Netanyahu'nun New York'a gelip gelmeyeceğine değil; uluslararası hukuk ile büyük devletlerin siyasi tercihleri arasındaki dengenin nasıl şekilleneceğine çevrilmiş durumda.

        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        BM Zirvesi öncesi New York'ta 'Netanyahu' düğümü

        Son iki yılda Gazze’de yaşanan çatışmalar, yalnızca Orta Doğu’nun güvenlik mimarisini değil, uluslararası diplomasinin önceliklerini de değiştirdi. Birçok ülke, sivillerin korunması, insani yardım koridorlarının açık tutulması ve savaş hukukunun uygulanmasına ilişkin çağrılarını artırırken, İsrail ise operasyonlarının ulusal güvenlik gerekçesiyle yürütüldüğünü savunmayı sürdürüyor. Buna karşılık uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda insan hakları örgütü, savaşın insani sonuçlarının bağımsız biçimde incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle Gazze dosyası artık yalnızca bölgesel bir çatışma değil, küresel hukuk düzenini ilgilendiren bir başlık olarak değerlendiriliyor.

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        Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kararı Tartışmayı Derinleştirdi

        Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrailli üst düzey yetkililere yönelik aldığı kararlar, devletlerin uluslararası yargı kurumlarıyla ilişkisini yeniden tartışmaya açtı. Mahkeme, bireysel cezai sorumluluk ilkesini esas alırken; İsrail hükümeti mahkemenin yetkisini tanımadığını ve kararların hukuki değil siyasi nitelik taşıdığını savunuyor. Bu görüş ayrılığı, uluslararası hukukun uygulanabilirliği konusunda uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

        ABD Hukuku ile Uluslararası Hukuk Aynı Çizgide Değil

        Tartışmanın merkezindeki önemli başlıklardan biri de Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi sistemine yaklaşımı. Washington uzun yıllardır mahkemenin yetkilerini sınırlı biçimde tanıyor ve Roma Statüsü’ne taraf olmaması nedeniyle UCM kararlarının Amerikan hukukunda doğrudan uygulanabilir olmadığını savunuyor. Hukuk uzmanlarına göre bu durum, uluslararası kararlarla ulusal hukuk arasındaki ilişkinin ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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        BM Ev Sahipliği Ayrı Bir Hukuki Çerçeve Oluşturuyor

        Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin New York’ta bulunması, tartışmaya farklı bir boyut kazandırıyor. Ev sahibi ülke olarak ABD’nin, BM faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlama yönünde uluslararası yükümlülükleri bulunuyor. Bu nedenle devlet ve hükümet başkanlarının Genel Kurul toplantılarına katılımı, yalnızca iç hukuk açısından değil, uluslararası anlaşmalar bakımından da değerlendiriliyor. Diplomatik çevreler, bu çerçevenin birçok tartışmanın önüne geçebilecek önemli bir hukuki zemin oluşturduğunu ifade ediyor.

        İsrail’in Artan Diplomatik Yalnızlığı Tartışılıyor

        Gazze savaşı öncesinde birçok Batılı ülkenin güçlü desteğini alan İsrail, son dönemde özellikle kamuoyu düzeyinde daha sert eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Bazı hükümetler güvenlik iş birliğini sürdürürken, parlamentolar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları daha eleştirel bir tutum benimsiyor. Bu tablo, resmi diplomasi ile toplumsal beklentiler arasındaki farkın giderek açıldığını gösteriyor.

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        ABD İç Siyasetinde De Görüş Ayrılıkları Derinleşiyor

        Washington’da İsrail politikası uzun yıllardır iki parti arasında geniş ölçüde ortak bir zemin oluştururken, son yıllarda özellikle genç seçmenler ve bazı siyasetçiler Gazze’deki insani tablo nedeniyle farklı değerlendirmeler yapıyor. Bu durum, ABD’nin Orta Doğu politikasının geleceğine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. İsrail’e verilen desteğin kapsamı ve koşulları, Amerikan iç siyasetinin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

        Avrupa’da Ortak Bir Yaklaşım Yok

        Avrupa ülkeleri de konuya tek sesle yaklaşmıyor. Bazı başkentler uluslararası hukuk mekanizmalarının güçlendirilmesini savunurken, bazıları diplomatik temasların sürdürülmesini öncelikli görüyor. Bu farklılık, Avrupa Birliği’nin Orta Doğu politikasında ortak ve net bir çizgi oluşturmasını zorlaştırıyor. Buna rağmen Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi konusunda geniş bir görüş birliği bulunduğu görülüyor.

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        Uluslararası Hukukun En Büyük Sorusu

        Uzmanlara göre asıl tartışma, belirli bir lider veya belirli bir ülkenin ötesinde, uluslararası hukuk düzeninin etkinliğiyle ilgili. Uluslararası mahkemelerin kararlarının hangi koşullarda uygulanacağı, devletlerin bu kararlara ne ölçüde uyacağı ve siyasi dengelerin hukuk üzerindeki etkisi, önümüzdeki yıllarda da küresel gündemin önemli başlıkları arasında yer alacak.

        BM Genel Kurulu Diplomatik Mesajların Merkezi Olacak

        Eylül ayında New York’ta yapılacak Genel Kurul toplantıları, Ukrayna’dan Orta Doğu’ya, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye kadar birçok başlığın ele alınacağı kritik bir platform olacak. Netanyahu’nun olası katılımı ise bu yoğun gündeme ilave bir diplomatik ve hukuki boyut kazandırabilir. Çok sayıda liderin ikili görüşmelerinde de Gazze savaşının etkilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

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        Kamuoyu Baskısı Diplomatik Hesapları Etkiliyor

        Savaşın ilk dönemlerinde daha çok güvenlik eksenli tartışmalar öne çıkarken, zaman içinde insani tablo ve uluslararası hukuk boyutu daha görünür hale geldi. Dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen protestolar, üniversitelerdeki tartışmalar ve sivil toplum kuruluşlarının raporları, hükümetlerin dış politika tercihleri üzerinde dolaylı da olsa etkili oluyor. Bu nedenle diplomasi artık yalnızca kapalı kapılar ardında değil, kamuoyu baskısının yoğun olduğu bir ortamda yürütülüyor.

        İsrail İçin Zorlaşan Dış Politika Denklemi

        İsrail yönetimi bir yandan güvenlik kaygılarını öne çıkarırken diğer yandan uluslararası alandaki eleştirileri yönetmeye çalışıyor. Ancak çatışmalar uzadıkça diplomatik maliyetlerin de arttığı değerlendiriliyor. Analistler, askeri başarı kadar uluslararası meşruiyetin korunmasının da uzun vadeli dış politika açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

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        Eylül Zirvesi Sadece Bir Toplantı Değil

        BM Genel Kurulu’nun bu yılki oturumları, yalnızca liderlerin konuşmalarıyla sınırlı kalmayacak. Koridor diplomasisi, ikili temaslar, hukuk tartışmaları ve güvenlik başlıkları aynı anda gündemde olacak. Netanyahu’nun olası ziyareti de bu karmaşık denklemin en dikkat çeken başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

        Uluslararası Düzen İçin Kritik Bir Dönemeç

        Önümüzdeki haftalarda yaşanacak gelişmeler, yalnızca bir liderin seyahat programını değil; uluslararası hukuk kurumlarının itibarı, devletlerin yükümlülükleri ve küresel diplomasinin geleceği açısından da önem taşıyor. Sonuç ne olursa olsun, New York’ta yaşanacak tartışmaların, uluslararası sistemde hukuk ile jeopolitiğin nasıl bir denge içinde ilerleyeceğine ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

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