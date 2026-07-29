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        Haberler Dünya NYT: İran, Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki saldırısına misilleme yapmayı değerlendirdi

        NYT: İran, Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki saldırısına misilleme yapmayı değerlendirdi

        Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir gemiye yönelik saldırısının ardından İran'ın misilleme yapmayı değerlendirdiği, ancak yoğun diplomatik çabalarla durumun "şimdilik yatıştığı" öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        "İran, Ukrayna'ya misillemeyi değerlendirdi"

        New York Times (NYT) gazetesinin, İranlı ve Batılı yetkililere dayandırdığı haberine göre, 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir geminin Ukrayna tarafından hedef alınmasına karşılık İran'ın Ukrayna'ya misilleme yapma ihtimali gündeme geldi.

        İranlı ve Batılı yetkililerin iddialarına göre, Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki saldırısının üzerine İran, Ukrayna'da bir limanı hedef almayı değerlendirdi ancak yoğun diplomatik çabalar durumu "şimdilik" yatıştırdı.

        Söz konusu istihbarat hakkında bilgilendirilen diğer yetkililer, İran'ın "küçük savaş başlıklı" balistik bir füzeyle Ukrayna'da "nispeten az hasara yol açacak" bir saldırı düzenleyerek "sembolik bir mesaj" vermeyi amaçladığını iddia etti.

        Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), 25 Temmuz'da Hazar Denizi'nde, Rusya'ya ait bir petrol platformuna ve "İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan gemilere" insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise saldırıyı kınayarak, söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını belirtmişti.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha "İran'ın tehditleri haksız ve asılsızdır. Tahran rejimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının doğrudan suç ortağıdır ve Moskova'nın, 2022'den beri Ukraynalıları öldüren silahlarla yürüttüğü suç savaşını körüklüyor." açıklamasında bulunmuştu.

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