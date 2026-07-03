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        Haberler Dünya Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

        Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 19:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pakistan Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şerif'in, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

        Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

        "Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir."

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