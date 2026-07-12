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        Haberler Dünya Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

        Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

        Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen bir sokak festivali yakınında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 04:55 Güncelleme:
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        Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

        Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen Salsa on St. Clair sokak festivali yakınında cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Polis ilk etapta aktif silahlı saldırgan uyarısı yaparak vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Daha sonra yapılan açıklamada ise olay yerinin güvenlik altına alındığı bildirildi.

        Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da gözaltı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken, bölgede yoğun polis önlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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