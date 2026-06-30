Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Starmer, Rutte ile görüştü

        Starmer, Rutte ile görüştü

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konularını ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 01:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Starmer, Rutte ile görüştü

        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer ile Rutte, Londra'daki görüşmeye, İngiliz hükümetinin yayımlayacağı "Savunma Yatırım Planı"nı ele alarak başladı.

        Başbakan Starmer, planın hazırlık ve otonom yeteneklere odaklanmanın yanı sıra İngiltere ile NATO müttefiklerini güvende tutmak için İngiliz kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu teçhizata sahip olmalarını sağlayacağını bildirdi.

        Ardından liderler, Fransa'daki G7 Zirvesi, Almanya'daki E5 Toplantısı ve Rutte'nin ABD ziyareti dahil son dönemde gerçekleştirdikleri diplomatik görüşmeleri değerlendirdi.

        Ukrayna'ya yönelik güçlü uluslararası desteğini ele alan iki lider, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin beklentilerini dile getirdi.

        REKLAM

        Liderler, Ukrayna'nın Avrupa'nın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olmasıyla uzun süre boyunca "Avrupa güvenliğinin kilit parçası" olacağı konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

        Starmer ve Rutte, Hürmüz Boğazı konusuna ilişkin ise küresel deniz taşımacılığının güvenli geçişinin sağlanması gerekliliğini ele aldı.

        Ayrıca Başbakan Starmer, koşullar elverdiğinde çok uluslu misyonu desteklemek üzere bölgedeki İngiliz askeri varlıklarına ilişkin güncel bilgiler verdi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akrabaların silahlı kavgası: 12 yaralı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!