Starmer, Rutte ile görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer ile Rutte, Londra'daki görüşmeye, İngiliz hükümetinin yayımlayacağı "Savunma Yatırım Planı"nı ele alarak başladı.

Başbakan Starmer, planın hazırlık ve otonom yeteneklere odaklanmanın yanı sıra İngiltere ile NATO müttefiklerini güvende tutmak için İngiliz kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu teçhizata sahip olmalarını sağlayacağını bildirdi.

Ardından liderler, Fransa'daki G7 Zirvesi, Almanya'daki E5 Toplantısı ve Rutte'nin ABD ziyareti dahil son dönemde gerçekleştirdikleri diplomatik görüşmeleri değerlendirdi.

Ukrayna'ya yönelik güçlü uluslararası desteğini ele alan iki lider, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin beklentilerini dile getirdi.

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Liderler, Ukrayna'nın Avrupa'nın en güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olmasıyla uzun süre boyunca "Avrupa güvenliğinin kilit parçası" olacağı konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Starmer ve Rutte, Hürmüz Boğazı konusuna ilişkin ise küresel deniz taşımacılığının güvenli geçişinin sağlanması gerekliliğini ele aldı.

Ayrıca Başbakan Starmer, koşullar elverdiğinde çok uluslu misyonu desteklemek üzere bölgedeki İngiliz askeri varlıklarına ilişkin güncel bilgiler verdi.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır