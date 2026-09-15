Stuttgart Başkonsolosu Kaçar'a veda hediyesi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri, görev süresi sona eren Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar için veda programı düzenledi.

Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Güner Öztel'in öncülüğünde gerçekleştirilen veda programına Stuttgart ve çevresinde faaliyet gösteren çok sayıda derneğin başkan ve temsilcisinin yanı sıra belediye yetkilileri ile davetliler katıldı.

Programda sivil toplum kuruluşlarının birlikte hazırladığı hediyeler Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar'a takdim edildi. Görev süresince kendisine gösterilen yakınlık ve iş birliğinden dolayı dernek temsilcilerine teşekkür eden Kaçar, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Veda gecesinde yer alan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) da Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar'a özel bir jestte bulundu. ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, ABD'de düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan getirilen A Milli Futbol Takımı formasını Kaçar'a takdim etti.

Programa katılan dernek başkanları ve temsilcileri, formanın üzerine derneklerinin isimlerini yazarak imzalarını attı.

KAÇAR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Başkent Ankara'ya döndüğünde kendi imzasını da formaya ekleyeceğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, "Görevim süresince her daim destekleri güç ve moral veren tüm katılımcılara ve programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu güzel buluşma ve değerli dostluklar, Stuttgart'taki görev dönemimin unutulmaz anıları arasında yerini alacak" diye konuştu.

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Program, katılımcıların Milli Takım formasıyla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.