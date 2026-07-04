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        Haberler Dünya Suriye'de bombalı saldırı engellendi

        Suriye'de bombalı saldırı engellendi

        Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal bölgesinde yer alan el Vurud Mahallesi'nde, bir yolcu otobüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 00:39 Güncelleme:
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        Suriye'de bombalı saldırı engellendi

        Suriye devlet televizyonu el İhbariye'nin haberine göre, Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanlığı ekipleri, el Vurud Mahallesi'nde seyir halindeki bir otobüste patlayıcı düzenek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Haberde, bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerinin titiz çalışması sonucu otobüsteki patlayıcı düzeneğin infilak ettirilmeden etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

        Dün öğle saatlerinde başkent Şam’ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede bombalı terör saldırısı düzenlenmiş 10 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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