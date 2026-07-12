Suriye'de feribot köprüye çarptı
Suriye'nin Deyrizor kentinde Fırat Nehri'nde bir feribotun köprüye çarpması sonucu en az iki çocuk hayatını kaybetti. Kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Giriş: 12 Temmuz 2026 - 05:12 Güncelleme:
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde Fırat Nehri'ni geçmeye çalışan ve 35'ten fazla kişiyi taşıyan feribot, bir köprüye çarptı. Kazada en az iki çocuk yaşamını yitirdi.
Suriye Sivil Savunması'ndan yapılan açıklamada, feribottaki tüm yolcuların çarpışmanın ardından nehre düştüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar 15'ten fazla kişinin kurtarıldığı, kayıp kişilere ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
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