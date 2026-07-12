Suriye'de feribot köprüye çarptı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde Fırat Nehri'ni geçmeye çalışan ve 35'ten fazla kişiyi taşıyan feribot, bir köprüye çarptı. Kazada en az iki çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye Sivil Savunması'ndan yapılan açıklamada, feribottaki tüm yolcuların çarpışmanın ardından nehre düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 15'ten fazla kişinin kurtarıldığı, kayıp kişilere ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.