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        Haberler Dünya Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak ekibe giriş izni istedi

        Tahran, Katar'dan İranlı pilotların akıbetini araştıracak ekibe giriş izni istedi

        İran Silahlı Kuvvetleri, İranlı pilotların esir alındığı yönündeki açıklamaları yalanlayan Katar'dan, yalanlama yerine söz konusu pilotların akıbetini araştırmak üzere İran Hava Kuvvetlerinden bir ekibin ülkeye girişine izin vermesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        Tahran Katar'dan izin istedi

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Kayıpları Arama Komitesi Komutanı Muhammed Bakırzade, Katarlı yetkililerin, İranlı pilotların esir alındığı yönünde İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaları yalanlamasına tepki gösterdi.

        Bakırzade, İran Hava Kuvvetlerinden uzman bir ekibin pilotların akıbetini araştırmak üzere aylardır Katar'a giriş ve sahada inceleme yapmak için beklediğini, ancak Katarlı yetkililerin bu sürece izin vermediğini öne sürdü.

        Katar yönetiminden yalanlama yerine İran'ın "gerçekleri araştırma ekibinin" ülkeye girişine izin vermesini isteyen Bakırzade, konunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından da acilen takip edilmesini talep etti.

        Bakırzade ayrıca, Kuveyt'te esir alındığını öne sürdüğü 4 İran vatandaşının akıbetine ilişkin olarak da Kuveyt makamlarından bilgi alamadıklarını ifade etti.

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        NE OLMUŞTU?

        İran Genelkurmay Başkanlığı, dün, ABD ve İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağında bulunan İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurmuştu.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ise İran Genelkurmay Başkanlığının söz konusu açıklamasını reddetmiş ve bu açıklamaların bölgedeki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaların sürdüğü bir dönemde yapılmasının şaşırtıcı ve yanıltıcı olduğunu ifade etmişti.

        İran, daha önce Katar'daki ABD'ye ait El Udeyd Üssü'ne karşı o dönemde düzenlenen saldırılar sırasında savaş uçaklarının hedef alındığını duyurmuş ve hayatını kaybeden pilot Mecid Kazımi'nin naaşının İran'a iade edilmesinin ardından defnedildiğini açıklamıştı.

        İranlı yetkililer, 3 pilotun akıbetinin belirsiz kaldığını ve ellerindeki bilgilerin eksik olduğunu bildirmişti.

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