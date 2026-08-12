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        Haberler Dünya İran Büyükelçiliği Trump'ın gizli uçuşunu alaya aldı

        İran Büyükelçiliği Trump'ın gizli uçuşunu alaya aldı

        İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği, ABD Başkanı Trump'ın İran tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice uçak değiştirmesine ilişkin haberleri sosyal medya hesabından paylaşarak Trump'ı alaya aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Trump'ın gizli uçuşunu alaya aldı

        İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi dönüşünde İran tehdidi nedeniyle gizlice uçak değiştirmesini alaycı bir ifadeyle gündeme getirdi.

        Büyükelçilik, Washington Post'un Trump'ın geçen ay Türkiye'den İngiltere'ye uçuşunu gizlemek için “özenle hazırlanmış bir plan” uyguladığı ve bunun için bir catering yemek kamyonu kullanıldığı yönündeki haberini paylaşarak Trump'la ilgili bir video yayımladı.

        Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı
        Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı Haberi Görüntüle

        Washington Post, Trump'ın Ankara'da kameraların önünde eski Air Force One'a bindikten sonra havaalanındaki ikram aracıyla gizlice daha küçük bir askeri uçak olan C-32A'ya götürüldüğünü bildirmişti. Operasyonun, Trump'a yönelik güvenilir bir İran tehdidi üzerine gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

        Trump da ABD basınında çıkan haberleri doğruladı.

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