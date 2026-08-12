İran Büyükelçiliği Trump'ın gizli uçuşunu alaya aldı

İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi dönüşünde İran tehdidi nedeniyle gizlice uçak değiştirmesini alaycı bir ifadeyle gündeme getirdi.

Washington Post: Trump underwent an elaborate plan to hide his flight from Turkey to the United Kingdom last month using a catering food truck amid Iran threat. pic.twitter.com/ySqAT6No94 — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) August 11, 2026

Büyükelçilik, Washington Post'un Trump'ın geçen ay Türkiye'den İngiltere'ye uçuşunu gizlemek için “özenle hazırlanmış bir plan” uyguladığı ve bunun için bir catering yemek kamyonu kullanıldığı yönündeki haberini paylaşarak Trump'la ilgili bir video yayımladı.

Trump Ankara dönüşü gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı Haberi Görüntüle

Washington Post, Trump'ın Ankara'da kameraların önünde eski Air Force One'a bindikten sonra havaalanındaki ikram aracıyla gizlice daha küçük bir askeri uçak olan C-32A'ya götürüldüğünü bildirmişti. Operasyonun, Trump'a yönelik güvenilir bir İran tehdidi üzerine gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Trump da ABD basınında çıkan haberleri doğruladı.