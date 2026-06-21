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        Haberler Dünya Amerika Trump, İtalya'yı hedef aldı: Onları biz koruyoruz | Dış Haberler

        Trump, İtalya'yı hedef aldı: Onları biz koruyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef alarak, "NATO'ya harcanan trilyonlarca dolara rağmen İtalya ve İtalya Başbakanı, İran ve onların son derece ciddi nükleer tehdidine müdahil olmayı asla düşünmüyor bile. Onları biz koruyoruz ama sınandıkları zaman bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için ortada yoklar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 23:21 Güncelleme:
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        Trump, İtalya'yı hedef aldı: Onları biz koruyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaşadığı tartışmada gerilimi artırmaya devam ediyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO’ya harcanan trilyonlarca dolara rağmen İtalya ve İtalya Başbakanı, İran ve onların son derece ciddi nükleer tehdidine müdahil olmayı asla düşünmüyor bile. Onlarca yıldır onları biz koruyoruz ama sınandıkları zaman bizi ve dünyanın geri kalanını savunmak için ortada yoklar. Bu iyi değil" dedi.

        "MELONİ BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YALVARDI"

        Trump, geçtiğimiz günlerde Fransa’da G7 Liderler Zirvesi sonrası bir İtalyan televizyonunda katıldığı programda Meloni hakkında, "Muhtemelen onunla konuştuğum için mutludur. Onunla konuşmak zorunda değildim. Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Çektirmeyecektim ama ona acıdım" ifadelerini kullanmıştı.

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        MELONİ, "TRUMP’IN AÇIKLAMALARI TAMAMEN UYDURMA" DEMİŞTİ

        Trump'ın açıklamaları İtalya'da yoğun tepkilere neden olmuştu. Meloni, ABD Başkanı'nın söz konusu açıklamasını yalanlayarak, sert eleştirilerde bulunmuştu. İtalya Başbakanı, "Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. ABD Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı tavrı göstermemesi, aksine onlara çok daha fazla hoşgörüyle yaklaşması hayal kırıklığına yol açıyor. Unutmaması gereken bir şey var: Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" demişti.

        DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ, ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

        İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gerilimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ın Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri, tüm İtalya'yı rencide etti. Bu nedenle 21 ve 22 Haziran'da planlanan ABD ziyaretimi iptal etmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

        TRUMP, NATO’YU BİRÇOK KEZ ELEŞTİRMİŞTİ

        Trump, İsrail ile ortak şekilde İran’a yönelik saldırıların başlatıldığı 28 Şubat tarihinin ardından Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ilan etmişti. Trump, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere müttefik ülkelere Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz taşımacılığında seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere bölgeye askeri unsurlar gönderme çağrısında da bulunmuştu. Müttefikler bu çağrıları dikkate almamış ve bu durum Trump’ın NATO’ya yönelik yoğun eleştirilerde bulunmasına neden olmuştu. Trump, ittifaka yönelik eleştirilerinde birçok kez "kağıttan kaplan" ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin görselleri AP ve ANKA tarafından servis edilmiştir.

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