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        Haberler Dünya UCM, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı

        UCM, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı

        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Taraf Devletler Meclisi (ASP), hakkında cinsel taciz nedeniyle soruşturma yürütülen Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        UCM, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı

        Diplomatik kaynaklara göre, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen özel oturumda, UCM Başsavcısı Han'ın görevden alınmasına ilişkin gizli oylama yapıldı.

        Oylamaya sunulan kararda, UCM'nin 125 üye ülkesinden 82'si Han'ın görevden alınması yönünde oy kullandı.

        Görevden alma kararına 13 ülke karşı çıkarken, 15 üye ülke çekimser kaldı.

        Roma Statüsü uyarınca Başsavcının görevden alınması için mutlak çoğunluk olan 63 ülkenin oyu gerekiyor.

        Kerim Han, UCM'nin 2002'deki kuruluşundan bu yana görevden alınan ilk başsavcı oldu.

        - Kerim Han hakkındaki iddialar

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        Kerim Han, 2 yılı aşkın süredir kendisine yönelik cinsel istismar iddialarıyla gündemdeydi.

        Kamuoyunda sadece "Sarah" adıyla bilinen ve UCM'de doğrudan yardımcılığını yapan personel, Han'ın kendisine yönelik giderek artan uygunsuz temaslarda bulunduğunu iddia etmişti.

        Han ise avukatları aracılığıyla söz konusu personelle "rızaya dayalı ya da rızaya dayalı olmayan hiçbir şekilde cinsel temas" yaşamadığını belirterek, tüm iddiaları reddetmişti.

        - Soruşturma süreci

        UCM Başsavcısı Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı.

        Martta UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı.

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        Üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyetin raporuna rağmen UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosunun 8 Haziran'da yaptığı toplantıda, Han'ın görevinin akıbetini belirlemek üzere mahkemeyi kuran 125 taraf devletten oluşan Meclisin 24 Temmuz'da özel oturum yapacağı ve Başsavcı Han hakkındaki disiplin işlemleri için nitelikli çoğunlukla karar alınacağı kaydedildi.

        UCM'nin 21 üyeden oluşan yürütme organı ASP Bürosu, haziranda BM İç Denetim Ofisinin (OIOS) soruşturma raporu, bağımsız hukukçulardan oluşan bir panelin görüşü ve yazılı beyanlar doğrultusunda Han'ın görevini "ağır şekilde suistimal" ettiği yönünde karar almış ve başsavcıyı geçici olarak görevden almıştı.

        Han'ın avukatları, kendisine bugün yapılan oylamada savunma yapma ve akreditasyon hakkı tanınmadığını, sürecin hukuka aykırı, usul yönünden adil olmayan ve delillerle desteklenmeyen bir şekilde yürütüldüğünü öne sürmüştü.

        Kerim Han, Şubat 2021'de ikinci tur oylamada 72 oy alarak UCM Başsavcılığına seçilmiş ve 16 Haziran 2021'de yemin ederek UCM'nin üçüncü savcısı olarak görevine başlamıştı.

        Görevden alma kararının kesinleşmesiyle birlikte UCM'de yeni başsavcı seçim süreci resmen başlayacak.

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