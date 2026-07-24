Umman heyeti Tahran'da

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Umman'dan bir heyet Tahran'a geldi.

Umman heyetinin Tahran temasları çerçevesinde İranlı yetkililerle Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi için uygun bir mekanizma oluşturulması çerçevesinde istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetme mekanizmasını görüşmek için 11 Temmuz'da Maskat'ı ziyaret etmişti.

Uluslararası basında yayımlanan haberlerde, Erakçi'nin ziyaretinde Maskat yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın Umman tarafından gemi geçişlerini Umman'ın, İran tarafından geçişleri ise Tahran'ın kontrol etmesini önerdiği, İran'ın bu teklifi reddettiği ileri sürülmüştü.

*Fotoğraf: AP, temsilidir