Yemen'de çatışmalar şiddetlendi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün Taiz'in el-Vaziyye ilçesi ile Lahic'teki Sabiha cephelerinin yanı sıra Babulmendeb yakınlarındaki Kahbub'da çatışmalar yaşandı, Husi güçlerinin bazı bölgelere takviye gönderdiği belirtildi.

Taiz'deki askeri kaynaklar, kentin doğusundaki Husilere ait olduğu ileri sürülen bir kamp ve istihkam birliğinin bulunduğu bölgeye 5 hava saldırısı düzenlendiğini, ayrıca El-Kedha cephesinde Husilere ait bir silahlı insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü aktardı.

Kahbub cephesinde ise Amalika Güçleri tarafından Husilere ait 2 aracın imha edildiği ifade edildi. Aynı cephede Husilere ait mühimmat yüklü bir kamyonun da imha edildiği bilgisine yer verildi.

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Lahic'in Sabiha bölgesinde Husilerin bazı mevzilere saldırı düzenlediği, hükümet güçlerinin saldırıları püskürttüğü ve çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Taiz'in batısındaki Vaziyye'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadıra Husiler tarafından havan topuyla düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, oğlunun yaralandığı bildirildi.

Başkent Sana'da da sabah saatlerinde farklı bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyulduğu ve yoğun İHA hareketliliği yaşandığı aktarıldı. Patlamaların niteliğine ilişkin henüz bağımsız kaynaklarca doğrulama yapılmadı.

Yemen'de cephe hatlarında son dönemde artan çatışmaların Taiz ve Lahic'in yanı sıra Kızıldeniz kıyısı ve Babulmendeb çevresine de yayıldığı belirtiliyor.

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Yemen ordusu dün, ülkenin farklı bölgelerinde son 3 günde düzenlenen 756 saldırıyla Husilerden 2316 kişinin öldüğü veya yaralandığı, söz konusu saldırılarda İranlı 4 uzmanın da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

GENEL SEFERBERLİK ONAYLANDI

Yemen Temsilciler Meclisi, ülkedeki İran destekli Husilerin tırmanışına ve darbesine son vermek amacıyla "genel seferberlik" ilan edilmesi yönündeki talebi onayladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Meclis Başkanı Sultan el-Burkani başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, ulusal ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin "genel seferberlik" ilan edilmesi yönündeki talebi görüşüldü.

Meclis, genel seferberlik ilan edilmesi talebini, Anayasa'nın genel seferberlik ilanını düzenleyen 37. maddesi, Cumhurbaşkanının olağanüstü hal ve genel seferberlik ilan etme yetkilerine ilişkin 119/17. maddesi ile genel yedek kuvvet, sivil savunma ve Ulusal Savunma Konseyinin oluşturulmasına ilişkin yasalar doğrultusunda onayladı.

Kararda, genel seferberliğin Anayasa, yetki devrine ilişkin karar ve ilgili yasalar doğrultusunda uygulanması, kararın ilan edildiği tarihte yürürlüğe girmesi ve ilan edilmesine neden olan şartların ortadan kalkmasıyla sona ermesi öngörüldü.

Meclis, Yemen halkının anayasal meşruiyet etrafındaki duruşunu överek genel seferberliğin devrimi, birliği ve cumhuriyet rejimini savunma, devlet kurumlarını yeniden tesis etme ve Husilerin darbesine son verme mücadelesi kapsamında olduğunu belirtti.

Meclis ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınayarak ülkelerin güvenliğinin ve egemenliğinin hedef alınmasını ve toprak bütünlüğünün tehdit edilmesini bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar açısından tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi.

Meclis Başkanı Burkani, mevcut dönemin görüş ayrılıklarının aşılmasını, ulusal safların birleştirilmesini ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla tam koordinasyon içinde çalışılmasını gerektirdiğini belirtti.

Burkani, Yemen'in birliği, güvenliği ve istikrarını tehdit eden risklerle mücadele etmenin ulusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, 26 Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Husilere karşı "genel seferberlik ve ulusal teyakkuz" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkes sonrasında yaşanan görece sakinliğin ardından, Temmuz 2026'nın başından beri en geniş kapsamlı çatışmalara sahne oluyor.

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Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.