Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisikletten düştü
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün bisikletten düşerek hafif yaralandığı belirtildi.
Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Miçotakis, dün bisiklet kullanırken Girit Adası'nda küçük bir kaza geçirdi.
Düşmeden kaynaklanan sıyrıkları bulunan ve Girit Adası'ndaki Hanya Hastanesi'ne götürülen Miçotakis, elinden hafif şekilde yaralandı. Ayrıca vücudunun bazı noktalarında hafif sıyrıklar oluştu.
Miçotakis, yapılan müdahalelerin ardından hastaneden ayrıldı.
Kaza, bisikletin ön tekerleğinin kayması sonucu meydana geldi ve Başbakan dengesini kaybederek yere düştü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ