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        Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisikletten düştü

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisikletten düştü

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün bisikletten düşerek hafif yaralandığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Yunan Başbakan Miçotakis, bisikletten düştü

        Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Miçotakis, dün bisiklet kullanırken Girit Adası'nda küçük bir kaza geçirdi.

        Düşmeden kaynaklanan sıyrıkları bulunan ve Girit Adası'ndaki Hanya Hastanesi'ne götürülen Miçotakis, elinden hafif şekilde yaralandı. Ayrıca vücudunun bazı noktalarında hafif sıyrıklar oluştu.

        Miçotakis, yapılan müdahalelerin ardından hastaneden ayrıldı.

        Kaza, bisikletin ön tekerleğinin kayması sonucu meydana geldi ve Başbakan dengesini kaybederek yere düştü.

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