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        Haberler Dünya Yunanistan'ın doğalgaz imtiyazı, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketinin önünü açtı

        Yunanistan'ın doğalgaz imtiyazı, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketinin önünü açtı

        Yunanistan ile yürütülen 'sıvılaştırılmış doğal gaz' (LNG) muafiyet krizinin çözülmesiyle Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketini kabul etti. Piyasa şoklarına karşı petrol fiyat tavanını 12 aylığına sabitleyen ve 32 Rus bankasını kapsayan paket, balıkçılık sektörünün baskısıyla deniz ürünleri yasağından geri adım atılarak imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        AB'den Rusya'ya 21. yaptırım paketine onay

        Avrupa Birliği ülkeleri Moskova'ya karşı kapsamlı 21. yaptırım paketinde anlaşmaya vardı. Anlaşma Yunanistan'ın Rus doğal gazını blok dışındaki ülkelere göndermeye devam etmesine izin verilmesi şartıyla gerçekleşti.

        Görüşmeler hakkında bilgi veren ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki AB diplomatı, son pürüzün Rus doğalgazının blok dışına sevkine yönelik yasak olduğunu belirtti. Diplomatlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce imzalanan mevcut sözleşmeler için sınırlı bir istisna getirilerek pürüzün aşıldığını, ancak AB'li şirketlerin yeni sözleşme imzalamasının kesin olarak yasaklandığını ifade etti.

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        Diplomatlar ayrıca, bloğun Rus ham petrolüne uyguladığı fiyat tavanını 12 ay süreyle dondurma konusunda da anlaşıldığını belirttiler.

        Yunanistan, Rus gazının blok dışına sevkiyatına yönelik yasağa başta itiraz etmişti. Atina yönetimi, bu adımın AB liderlerinin daha önce vardığı uzlaşmanın ötesine geçtiğini ve gemilerin farklı ülkelerde yeniden tescil ettirilerek yasağın kolayca delinebileceğini savundu.

        Yunanistan doğalgaz konusunda anlaşma sağladı

        Yeni kurallar, Rus doğal gaz ihracatını geçmişteki sevkiyat seviyelerine göre sınırlandıracak ve yeni sözleşmeleri yasaklayarak, AB bayraklı sevkiyatların Rusya’nın gelirlerini artırmasını engelleyecek.

        Konuya ilişkin bilgi veren bir diğer diplomat ise doğalgaz ihracatına tanınan muafiyetin ilk etapta bir yıl geçerli olacağını belirtti. Diplomat, bu sürenin sonunda yapılacak incelemede AB üyesi ülkeler muafiyeti kaldırma yönünde ortak bir karar almadığı sürece, hakkın otomatik olarak uzatılacağını vurguladı.

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        Yunanistan'ın 12 ay sürecek petrol tavan fiyatı sabitlemesini kabul etmesinin ardından konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hamlenin Rus savaş makinesinin piyasadaki şoklardan beslenmesini engelleyeceğini ifade etti.

        Anlaşma, Rusya'nın gölge filo kara listesine daha fazla gemi ekleyerek, bu gemilerin AB'de hizmet veya sigorta almasını engelliyor ve ayrıca filoyu destekleyen gemileri de hedef alıyor.

        32 Rus bankasının daha AB bankalarıyla işlem yapması yasaklanacak.

        AB’den Rus balığına geçit

        Balıkçılık sektörünün baskısı üzerine, Rus balık ihracatına yönelik önerilen yasak da nihai paketten çıkarıldı.

        AB ülkesindeki birçok şirket, taze ve dondurulmuş deniz ürünleri üretmek için daha ucuz Rus morina ve mezgit balığına bağımlı durumda.

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