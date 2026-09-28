Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan muhalefeti, ABD Büyükelçisi Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle hükümeti eleştirdi

        Yunanistan muhalefeti, ABD Büyükelçisi Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle hükümeti eleştirdi

        Yunanistan'da muhalefet partileri, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un, Romanya hükümetinin düşüşüne atıfta bulunarak, "Bunu istediğimiz herhangi bir ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz." dediği yönündeki iddialar karşısında hükümeti sessiz kalmakla eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 12:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yunan muhalefetinden ABD Atina elçisine tepki

        Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA), söz konusu iddiaların ciddi olduğunu belirterek, hükümetten ve Başbakan Kiryakos Miçotakis’ten olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığını açıklığa kavuşturmasını istedi.

        Parti ayrıca, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun ABD Büyükelçisi tarafından tehdit edilip edilmediğinin ve hükümetin olaya nasıl tepki verdiğinin açıklanması gerektiğini belirtti.

        Yeni Sol da haberin yayımlanmasının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen hükümetin iddiaları doğrulamadığını veya yalanlamadığını belirterek, olayın mart ayında yaşanmasına rağmen neden kamuoyuna açıklanmadığını sordu.

        REKLAM

        Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise hükümeti sessiz kalmakla eleştirerek, Amerikan sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Balkanlar'a taşınmasına yönelik ABD politikasına ve ABD-Yunanistan stratejik işbirliğine tepki gösterdi.

        Wall Street Journal'da yer alan haberde, Guilfoyle'un martta Atina'da Yunan ve Amerikalı yetkililerin katıldığı bir yemekte Papastavru ile tartıştığı ileri sürüldü.

        Haberde, Guilfoyle'un Romanya hükümetinin yaklaşan düşüşüne değinerek, "Bunu istediğimiz herhangi bir ülkede yapabiliriz. Burada da yapabiliriz." dediği, Papastavru'nun ise ABD'nin Yunan halkı tarafından seçilmiş hükümeti değiştiremeyeceği yanıtını verdiği iddia edildi. Guilfoyle'un avukatının, konuşmanın haberde aktarılış biçimine itiraz ettiği belirtildi.

        REKLAM

        WSJ’nin haberinde ayrıca, Guilfoyle'un Amerikan LNG'sinin Yunanistan üzerinden Balkanlar ve Ukrayna'ya taşınmasını amaçlayan "Dikey Koridor"un geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu ve ABD'nin Avrupa'nın Rus doğal gazına bağımlılığını azaltmak amacıyla Amerikan LNG satışlarını artırmaya çalıştığı aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yunanistan
        #ABD
        #HABER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        Deniz Göktaş'a tahliye talebi
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!