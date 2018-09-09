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DHA'nın haberine göre, Megan Fox'a Troya ziyareti sırasında eşlik eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise, "Oldukça sempatik ve mütevazı Megan Fox'un çektiği Troya Belgeseli gösterime girdiğinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İngilizce konuşulan ülkelerde Türkiye, Çanakkale ve Troya'nın tanıtımında çok etkili olacak" dedi.