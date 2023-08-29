Haberler Magazin Dünyaca ünlü yıldızların zayıflama yöntemleri "Yok artık" dedirtiyor!

Beyonce ve Miranda Kerr gibi ünlü isimlerin sıra dışı zayıflama yöntemleri! Ünlü isimler meslekleri gereği genellikle farklı diyet çeşitleri uygulamak zorunda kalabiliyorlar. Özellikle film sektöründe çalışan ünlüler rol gereği çok hızlı bir şekilde kilo alıp verebiliyor. İşte Beyonce ve Miranda Kerr gibi isimlerin uyguladıkları zayıflama yöntemleri. Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 14:57 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:57 facebook

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ANNE HATHAWAY Anne Hathaway diyet yapmayı pek sevmediğini söylüyor. Buna rağmen kilo vermek için uyguladığı strateji oldukça ilginç. Bir film için hızlı bir şekilde kilo vermesi gerektiğinde Hathaway, bir gün öncesinden yalnızca iki tabak yulaf ezmes yiyor. Bu yöntem kısa sürede güzel oyuncunun kilo vermesini sağlasa da Hathaway herkesin kendi bedenine uygun yöntemleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor.

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GWYNETH PALTROW Iron Man serisi için kısa sürede zayıflayan sağlık kraliçesi Gwyneth Paltrow, her sabah spor yapıyor. Ancak kısa sürede kilo vermesi gerektiği zamanlarda güzel oyuncu diyetine detoks içecekleri ekliyor. Her sabah kahvaltıda lahana suyu içtiğini söyleyen Paltrow, gün içinde ara öğün olarak çiğ badem tüketiyor ve genellikle sıvı ve meyve ağırlıklı diyetler uyguluyor.