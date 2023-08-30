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        Haberler Sağlık Sabahları kahve içmenin zararları: Neden öğle saatlerinde ertelenmeli?

        Sabahları kahve içmenin zararları: Neden öğle saatlerine ertelenmeli?

        Birçok insan güne kahveyle başlamayı sever. Hatta bazıları kahve içmeden kendine gelemez. Ancak uzmanlar sabahları kahve içmeden önce biraz beklenmesi gerektiğini söylüyor. IFL Science yazarlarından Laura Simmons sabahları ilk iş kahve içmenin zararlarını aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 09:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:37
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        Sabahları ilk iş kahve içmenin risklerinden biri su kaybı. Araştırmalar kafeinin idrar söktürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sabah ilk olarak kahve yerine su içilmesi tavsiye ediliyor.

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        SU KAYBINA NEDEN OLUYOR

        ABD'deki Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Farren Allen, vücudun ihtiyacı olan suyu alması birçok beyin ve beden işlevi için önemli olduğunu söylüyor. Kahveyle ilgili diğer olumsuz etki ise stres hormonu olarak bilinen kortizolün salınımına neden olması.

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        STRESİ TETİKLİYOR

        Yani sabahları kahve içmek insanlarda stres seviyesinin artmasına neden olabiliyor. Uzmanlar sabahları uyanır uyanmaz değilde birkaç saat sonra kahve içilmesi gerektiğini söylüyor.

        Kaynak: IFL Science

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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