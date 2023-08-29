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        Haberler Dünya Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da yavru penguenler ölüyor! Soyları tükenebilir

        Antarktika'da penguenlerin küresel ısınma nedeniyle üreyemediği tespit edildi

        Küresel ısınmanın etkileri Antarktika'da penguenlerin üreme yeteneklerini tehdit ettiği ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre küresel ısınma durdurulamazsa penguen popülasyonunun yüzde 90'ının yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği söylendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 15:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:16
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        İmparator penguenler dev bir problemle karşı karşıya. British Antarctic Survey'deki bilim insanlarının yayımladığı rapora göre 2022'de deniz buzullarının büyük bir bölümü tamamen yok oldu. Bu bölgelerde yaşayan büyük penguen kolonilerinin eşi benzeri görülmemiş bir üreme başarısızlığı yaşadığı tespit edildi.

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        YAVRU PENGUENLERİN HİÇBİRİ HAYATTA KALAMIYOR

        Communications Earth & Environment adlı dergide yayımlanan makalede Antarktika Yarımadası'nın açıklarında yer alan Bellingshausen Denizi'nin ortasında ve doğusunda konumlanan beş penguen kolonisinin dördünde neredeyse hiçbir yavru penguen hayatta kalamadı.

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        9 BİNİ AŞKIN YAVRU PENGUEN BUZUL ERİMESİ NEDENİYLE ÖLDÜ

        9 bini aşkın yavru penguenin öldüğü tespit edildi. Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 uzay aracından elde edilen görüntülerde penguenlerin acı bir şekilde hayatını kaybettiği görüldü. Daha önce bu ölçekte bir üreme başarısızlığı görülmediğini söyleyen uzmanlar, buz kaybı nedeniyle yavruların hayatta kalma olasılıklarının düşük olduğunu dile getirdi.

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        AYLAR İÇİNDE KOLONİLER YOK OLUYOR

        İki fotoğraf Antarktika'nın Smyley Adası açıklarındaki bir bölgeyi gösteriyor. Solda yer alan fotoğraftaki küçük lekeler penguen kolonilerini Ekim 2022 ayında buz üzerinde gösteriyor. Sağdaki fotoğraf ise Aralık 2022 ayında çekildi ve koloninin tamamen ortadan kaybolduğu görüldü.

        Fotoğraf: European Commission Copernicus SENTINEL-2

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        ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SOYLARI TEHLİKE ALTINA GİREBİLİR

        Araştırmada yer alan en çarpıcı ifadelerden birisinde yaşanan buz kaybı olayların önümüzdeki yıllarda giderek artması sonucu tüm bölgedeki habitatın etkilenmesi durumunda penguenlerin soyunun tehlikeye girebileceği söylendi.

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        Küresel ısınmadan kaynaklı olarak buzul erimelerinin meydana geldiğini söyleyen uzmanlar, Antarktika'daki aktiviteleri yakından takip ediyor.

        Kaynak: Mashable

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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