Haberler Dünya Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da yavru penguenler ölüyor! Soyları tükenebilir

Antarktika'da penguenlerin küresel ısınma nedeniyle üreyemediği tespit edildi Küresel ısınmanın etkileri Antarktika'da penguenlerin üreme yeteneklerini tehdit ettiği ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre küresel ısınma durdurulamazsa penguen popülasyonunun yüzde 90'ının yok olma riskiyle karşı karşıya olabileceği söylendi. Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 15:16 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:16 facebook

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İmparator penguenler dev bir problemle karşı karşıya. British Antarctic Survey'deki bilim insanlarının yayımladığı rapora göre 2022'de deniz buzullarının büyük bir bölümü tamamen yok oldu. Bu bölgelerde yaşayan büyük penguen kolonilerinin eşi benzeri görülmemiş bir üreme başarısızlığı yaşadığı tespit edildi.

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YAVRU PENGUENLERİN HİÇBİRİ HAYATTA KALAMIYOR Communications Earth & Environment adlı dergide yayımlanan makalede Antarktika Yarımadası'nın açıklarında yer alan Bellingshausen Denizi'nin ortasında ve doğusunda konumlanan beş penguen kolonisinin dördünde neredeyse hiçbir yavru penguen hayatta kalamadı.