7 Şurada Paylaş!







İNSAN AĞZINDA SANILANDAN DAHA FAZLA BAKTERİ BULUNUR Sadece ağzınızda tüm dünyadaki insan sayısından daha fazla bakteri vardır.

8 Şurada Paylaş!







HER İKİ MİLYAR İNSAN YALNIZCA BİRİ 116 YAŞINA KADAR YAŞAR Çoğu insan için 100 yaşına kadar yaşama şansı oldukça düşük ve her iki milyar insandan sadece biri 116 yaşına kadar yaşıyor.