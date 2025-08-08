Dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenlendi

8 Ağustos 2025 – Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle, dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenledi. Toplam 700'ün üstünde takım ve 2000'in üzerinde oyuncunun katılımıyla gerçekleşen Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'nı Döner Kebap takımı kazandı. Turnuvanın ikincisi Zion Academy, üçüncüsü ise Flaying Aces oldu.

Online elemelerle başlayan turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final etapları Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı. Vodafone 5G teknolojisiyle Avrupa'dan Asya'ya uzanan turnuvanın final aşamasını, sosyal medya kurgusuyla seçilen 3 şanslı FreeZone'lunun yanı sıra 4-6 Ağustos tarihlerinde Vodafone mağazalarında Brawl Stars Şenliği'ne katılan 2 talihli ve yaklaşık 20 influencer da takip etti. Turnuva, genç oyunseverlere test izni kapsamında sunulan 5G teknolojisiyle tanışma ve gaming alanında 5G farkını Vodafone ile deneyimleme imkânı sağladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: