        Haberler Ekonomi Teknoloji Dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenlendi - Teknoloji Haberleri

        Dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenlendi

        Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olan Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle, dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenledi. Toplam 700'ün üstünde takım ve 2000'in üzerinde oyuncunun katılımıyla gerçekleşen Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'nın birincisi Döner Kebap takımı oldu. Turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final etapları, test izni kapsamında Vodafone 5G üzerinden Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:29 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:29
        8 Ağustos 2025 – Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Vodafone FreeZone, ana sponsoru olduğu FUT Esports işbirliğiyle, dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenledi. Toplam 700'ün üstünde takım ve 2000'in üzerinde oyuncunun katılımıyla gerçekleşen Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'nı Döner Kebap takımı kazandı. Turnuvanın ikincisi Zion Academy, üçüncüsü ise Flaying Aces oldu.

        Online elemelerle başlayan turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final etapları Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde oynandı. Vodafone 5G teknolojisiyle Avrupa'dan Asya'ya uzanan turnuvanın final aşamasını, sosyal medya kurgusuyla seçilen 3 şanslı FreeZone'lunun yanı sıra 4-6 Ağustos tarihlerinde Vodafone mağazalarında Brawl Stars Şenliği'ne katılan 2 talihli ve yaklaşık 20 influencer da takip etti. Turnuva, genç oyunseverlere test izni kapsamında sunulan 5G teknolojisiyle tanışma ve gaming alanında 5G farkını Vodafone ile deneyimleme imkânı sağladı.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        "Vodafone FreeZone olarak, Türkiye'de oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduk, bundan sonra da olmaya devam etmek amacındayız. Espor pazarına 9 yıl önce girdik. Bu süreçte yaklaşık 80 milyon TL'lik yatırım yaptık. Espor alanında pek çok önemli sponsorluğa imza attık. 2022'den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliği kapsamında şimdi de dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Test izni kapsamında yapılan turnuvamız, Vodafone 5G teknolojisiyle Avrupa'dan Asya'ya uzandı. Genç oyunseverler, gaming alanında 5G farkını Vodafone ile deneyimledi. Tüm takımları tebrik ediyoruz."

        FUT Esports Kurucu Ortağı ve CEO'su Sinan Dursunoğlu ise şöyle konuştu:

        "FUT Esports olarak, 9 yıldır Türkiye'de esporun öncü kulüplerinden biri olarak 10 farklı oyunda 65 esporcumuz ile ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil ediyoruz. Bu yolculuğumuzda çok değerli sponsorumuz Vodafone FreeZone ile beraber sadece espor ile sınırlı kalmayıp, gençlerin de hayatına dokunarak onları sporun ve eğlencenin bir araya geldiği etkinliklerde buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda dünyada ilk defa kıtalararası Brawl Stars turnuva organizasyonunun bir parçası olduğumuz için çok gururlu ve heyecanlıyız. Turnuvamıza katılan tüm takımları tebrik ediyoruz."

