Dünyanın dört bir yanından hem duygulandıracak hem de gülümsetecek fotoğraflar
Fotoğrafların en iyi yanı, hiçbir söz ve hikâye olmamasına rağmen çok derin şeyleri anlatabilmektir. Bazıları o kadar güçlü olabilir ki aynı anda birçok duyguyu hissedebilirsiniz.
"5 yaşındaki çocuğumun yeni bir eller serbest iPad teknolojisi icat ettiğini anlamam bir dakikamı aldı..."
"Küçük kız makineye tırmandı ve oyuncakları bedava dağıttı."
"Bir yıl ne kadar fark yaratıyor... Bu Annie, oğlumun 4. yaş günü hediyesi ve 5. yaş gününde en iyi arkadaşı."
"Bu kişiyi otobüste gelişigüzel bir şekilde şapka örerken gördüm."
"Birisi bunları sevgililer gününde sinemanın erkekler tuvaletine koymuş."
"Eve bunun için geldim.."
"Oğlumun ilk donutu. Zihin karmaşası yaşıyor."
"Eksi 40 derecede maskaram."
"Yiğenime şaka maksatlı Noel'de bir tuvalet kağıdı verildi ve yiğenim buna bayıldı."
"Uzun bir çalışma gününün ardından bu baba hâlâ gerçek işinin ne olduğunu biliyor."
"Ortalamanın üzerinde öğrenci."
"Pardon, yerinizi mi aldım?"