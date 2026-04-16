Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı
Hollanda'nın Lisse kentindeki Keukenhof Bahçesi, 77'nci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Rengarenk ve çeşit çeşit lalelerle süslenen bahçe, mart-mayıs döneminde 8 hafta boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlıyor
Hollanda’nın Lisse kentinde bulunan dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof, bu yıl 77’nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.
32 hektarlık alana yayılan bahçe, mart-mayıs döneminde 8 hafta boyunca dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
Her tür lalenin sergilendiği bahçede çiçekler, özellikle nisan ortasında en görkemli haline ulaşıyor.
Tarihi 15’inci yüzyıla uzanan Keukenhof’un bulunduğu alan, dönemin soylularından Jacoba van Beieren tarafından Teylingen Kalesi’nin mutfağı için av sahası olarak kullanılıyordu.
1641 yılında Keukenhof Şatosu’nun inşa edilmesiyle birlikte bölge genişleyerek 200 hektarın üzerine çıktı.
Bahçenin bugünkü peyzajının temelleri ise 1857 yılında, Vondelpark’ı da tasarlayan peyzaj mimarları Jan David Zocher ve oğlu Louis Paul Zocher tarafından atıldı.
İngiliz peyzaj stilinde yeniden düzenlenen bahçe, günümüzde de Keukenhof’un ana yapısını oluşturuyor.
Modern anlamda Keukenhof’un doğuşu ise 1949 yılında, önde gelen 20 çiçek soğanı üreticisi ve ihracatçısının baharı simgeleyen çiçekleri sergileme fikriyle başladı.
Bahçe 1950’de halka açıldığında ilk yılında 236 bin ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü.
Lalenin anavatanı Türkiye olmasına rağmen, Keukenhof aradan geçen yıllarda dünyanın en ünlü lale parklarından biri haline geldi.