        BIST 100 12.200,95 %0,93
        DOLAR 43,0761 %0,08
        EURO 50,1329 %-0,24
        GRAM ALTIN 6.251,35 %0,91
        FAİZ 37,05 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 110,69 %4,00
        BITCOIN 90.621,00 %0,22
        GBP/TRY 57,7599 %-0,33
        EUR/USD 1,1637 %-0,20
        BRENT 63,34 %2,18
        ÇEYREK ALTIN 10.220,96 %0,91
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı "CES 2026"nın yıldızı robotlar oldu - Teknoloji Haberleri

        Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı "CES 2026"nın yıldızı robotlar oldu

        Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, çeşitli görevleri yerine getirebilen yapay zeka destekli robotların gövde gösterisine sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:23 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:23
        "CES 2026"nın yıldızı robotlar oldu
        Robotik çözümlerin yalnızca konsept aşamasında kalmadığı, gerçek zamanlı performanslarla olgunluk seviyelerini ortaya koyduğu CES 2026, sektörün geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

        Yapay zeka, ileri sensör teknolojileri ve otonomi alanlarındaki ilerleme, robotları eğlenceden üretkenliğe, ev içi kullanımdan hizmet sektörüne kadar pek çok alanda daha görünür kıldı.

        ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2026'da, köklü teknoloji devlerinden erken aşama startuplara kadar onlarca şirket, gündelik yaşamdan endüstriyel uygulamalara uzanan geniş bir yelpazede geliştirdikleri robotları sergiledi.

        Dans eden, takla atan, boks yapan, çamaşır katlayan, fotoğraf çeken, masa tenisi oynayan, piyano çalan robotlar, fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekti.

        BOSTON DYNAMICS'IN İNSANSI ROBOTU ATLAS, ENDÜSTRİYEL GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEK

        Robotik sektörünün önde gelen şirketlerinden Boston Dynamics, CES 2026'da yeni Atlas robotunun ürün versiyonunu tanıttı.

        Tamamen elektrikle çalışan insansı robota dair sunumda, Atlas'ın prototip versiyonunun canlı sahne gösteriminin yanı sıra, ünlü Spot robotlarından oluşan bir grubun heyecan verici dans performansı da yer aldı.

        Atlas'ın malzeme taşıma işleminden sipariş karşılama işlemine kadar çok çeşitli endüstriyel görevleri yerine getirebilen, kurumsal düzeyde bir "insansı robot" olarak tasarlandığını bildiren şirket, robotun üretimine Boston'daki genel merkezinde hemen başlayacağını duyurdu.

        Boston Dynamics'in çoğunluk hissedarı olan Hyundai Motor'un şirketin on binlerce robotunu kendi üretim tesislerinde kullanmaya hazırlandığı bildirildi.

        GÜNLÜK EV İŞLERİ OTOMATİKLEŞİYOR

        Güney Koreli şirket LG Electronics, CES 2026'da "LG CLOiD" ev robotunu ilk kez sergiledi.

        Bağlantılı ev aletleri arasında ev işlerini gerçekleştirmek ve koordine etmek üzere tasarlanan CLOiD, günlük ev işleri için gereken zamanı ve fiziksel çabayı azaltmayı amaçlıyor.

        Zaman alan günlük ev işlerini yönetmek için fiziksel yapay zekayı devreye alan robot, yemek pişirme ve çamaşır yıkama gibi işler için yapay zeka ve görüntü tabanlı teknolojiyi kullanarak ev yaşamını otomatikleştirmeyi hedefliyor.

        ROBOTLAR FOTOĞRAF ÇEKİYOR, PİYANO ÇALIYOR

        Singapur merkezli yapay zeka robotik şirketi Sharpa'nın dokunsal geri bildirimle desteklenen, otonom ve becerikli bir işlem dizisini gerçekleştiren robotları, fuarın en çok ziyaretçi çeken stantları arasında yer aldı.

        Şirketin masa tenisi oynayan, rüzgar gülü birleştiren, fotoğraf çeken, özçekim yapan robotları yoğun ilgiyle karşılandı. Gelişmiş robotik, akıllı algılama ve bulut tabanlı yapay zekayı bir araya getiren Realhand şirketinin "insan düzeyinde el becerisi" sağlamak üzere geliştirdiği robotik eller, CES 2026'da piyano çalmasıyla beğeni topladı.

        DÖVÜŞEBİLEN ROBOTLAR İLGİ ÇEKİYOR

        Çinli şirket Agibot, insansı robot portföyünü sergilediği CES 2026'da ABD pazarına giriş yaparken, şirketin robotları fuarda sergilediği dans figürleriyle ilgi çeken gösterilere imza attı.

        Şirket geliştirdiği robotlarla, çeşitli senaryolara adapte olurken, gelişmiş otomasyon yoluyla önemli verimlilik iyileştirmeleri vadetti.

        Diğer bir Çinli robotik şirketi EngineAI, en yeni nesil insansı robotlarıyla birlikte, somutlaştırılmış zeka alanındaki en son gelişmelerini tanıttı. Şirketin dövüş kabiliyetlerini sergileyen robotu, kuvvet kontrolü, tepki ve denge performansıyla ilgi odağı oldu.

        CES 2026'da tam insansı robot serisini sergileyen Unitree Robotics, ring şeklinde tasarlanan standında robotlarının denge, çeviklik ve motor kontrol yeteneklerini sahneledi. Şirketin robotlarının dövüş sanatları ve boks tarzı hareketleri içeren canlı gösterileri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

        MALİYETLERİN DÜŞMESİ VE YETENEKLERİN ARTMASIYLA ROBOTLARIN YAYGINLAŞMASI BEKLENİYOR

        CES 2026'da sergilenen onlarca robot, robotik teknolojilerin deneysel aşamadan ticarileşmeye doğru kaydettiği ilerlemeleri ortaya koydu.

        Uzmanlar, maliyetlerin düşmesi ve yazılım yeteneklerinin artmasıyla gelecekte bu tür robotların, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde günlük yaşamda daha da yaygın hale gelmesi beklendiğini belirtti.

        Hareket yeteneği konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da robotların insan becerilerini tam olarak yerine getiremediğini vurgulayan uzmanlar, bu alandaki ilerlemelere rağmen, becerikli otonomi için hala kaydedilmesi gereken önemli bir mesafe olduğuna dikkati çekti.

        "ROBOTLARIN ELLERİNİ KULLANMA BECERİSİ HALA SINIRLI"

        Singapur merkezli yapay zeka robotik şirketi Sharpa'nın Pazara Giriş Stratejilerinden Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Alicia Veneziani, AA muhabirine CES 2026'da sergiledikleri ürünlere ve robotik teknolojilere dair değerlendirmelerde bulundu.

        Robotların ellerini kullanarak insanlar gibi aynı tür nesneleri kavrayıp yönlendirebilmesini ve topluma faydalı hale gelmesini sağlamak için, donanımdan yazılıma uzanan uçtan uca bir teknoloji geliştirdiklerini söyleyen Veneziani, fuarda robotik teknolojilerine olan ilginin "çılgınca" olduğunu belirtti.

        Veneziani, "Robotlar takla atabiliyor, boks yapabiliyor, dans edebiliyor. Ancak söz konusu ellerini kullanma becerisi olduğunda hala ciddi bir sınırlamayla karşı karşıyayız. Bu da büyük bir sorun, çünkü nesneleri kavrayıp kullanabilme yeteneği, bugün robotik alanındaki en önemli darboğazlardan biri. Robotlar ellerini etkin biçimde kullanabildiği noktada, verimlilik artacak ve onları gerçekten yapmak istediğimiz işlerde kullanmak mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

        Eğer ellerini daha iyi kullanan robotlar yapılamazsa robotik teknolojilerin gelecekte kapsamlı etkileri olamayacağını anlatan Veneziani, bugün ticari olarak mevcut olan robotların nesneleri taşımak gibi sınırlı görevler yapabildiğini anlattı.

        Veneziani, insanlara yardımcı olan her türlü teknolojiye büyük ilgi duyduğunu vurgulayarak, fuarda başka bir şirket tarafından geliştirilen bacak ağrısı çeken kişilere yönelik dış iskeletin de ilgisini çektiğini söyledi.

        Suriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

        Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu. (DHA)

