Dünyanın en değerli 100 futbolcusu listesi güncellendi. Listeye girebilmek için en az 50 milyon Euro piyasa değerine sahip olmak gerekirken, bu eşikteki oyuncu sayısı dünya genelinde 118’e ulaştı. Premier League, LaLiga, Bundesliga gibi Avrupa’nın büyük liglerinden çok sayıda oyuncu listeye girerken, Türk futbolunu temsilen Kenan Yıldız bu listeye girmeyi başardı.