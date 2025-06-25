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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Dünyanın en değerli 100 futbolcusu listesine giren ilk Türk Kenan Yıldız oldu: Piyasa değerini 50 milyon Euro’ya çıkardı! - Futbol Haberleri

        Dünyanın en değerli 100 futbolcusu - Listeye giren ilk Türk Kenan Yıldız oldu

        Juventus forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, piyasa değerini 50 milyon Euro'ya çıkararak dünyanın en değerli 100 futbolcusu arasına giren ilk Türk oyuncu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:42
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        Dünyanın en değerli 100 futbolcusu listesi güncellendi. Listeye girebilmek için en az 50 milyon Euro piyasa değerine sahip olmak gerekirken, bu eşikteki oyuncu sayısı dünya genelinde 118’e ulaştı. Premier League, LaLiga, Bundesliga gibi Avrupa’nın büyük liglerinden çok sayıda oyuncu listeye girerken, Türk futbolunu temsilen Kenan Yıldız bu listeye girmeyi başardı.

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        Juventus forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, piyasa değerini 50 milyon Euro’ya çıkararak dünyanın en değerli 100 futbolcusu arasına giren ilk Türk oyuncu oldu.

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        Ayrıca Kenan, Türk futbol tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcusu unvanını da elde etti.

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        Listede Türkiye’yi temsil eden bir diğer isim ise, 2024/25 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, 70 milyon Euro’luk piyasa değeriyle elit oyuncular arasındaki yerini korudu.

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        Listenin zirvesinde ise Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal yer aldı. 200 milyon Euro’luk piyasa değeriyle en değerli futbolcu konumunda bulunan Yamal’ı; Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi isimler takip etti.

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        Geçtiğimiz sezon 110 milyon Euro’luk değer artışı yaşayan Yamal; Real Madrid’in yıldızları Vinicius Junior (170 milyon Euro) ve Jude Bellingham’ı (180 milyon Euro) geride bıraktı.

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        Erling Haaland ise 180 milyon Euro’ya gerileyerek zirvedeki yerini kaybetti. Toplamda 18 oyuncu en az 100 milyon Euro piyasa değerine sahip. Bu oyuncuların dördü Real Madrid, üçü ise Manchester City forması giyiyor. Listeye yeni giren isimlerden biri de Atlético Madrid’in forveti Julián Álvarez oldu.

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