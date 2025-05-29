Dünyanın en değerli kulüpleri belli oldu!
Uluslarası futbol data ve analiz şirket Football Benchmark, dünyanın en değerli kulüplerini listeledi. İşte o takımlar...
Giriş: 29.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:40
1
Chelsea – 2.51 milyar sterlin
2
Tottenham – 3.04 milyar sterlin
3
PSG – 3.13 milyar sterlin
4
Arsenal – 3.33 milyar sterlin
5
Liverpool – 3.50 milyar sterlin
6
Bayern Munih – 3.56 milyar sterlin
7
Barcelona – 3.71 milyar sterlin
8
Manchester United – 4.20 milyar sterlin
9
Manchester City – 4.24 milyar sterlin