Satrançta dünyanın en genç büyük ustası: Mishra

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diğer
ABONE OL

Sadece 12 yaşında: Abhimanyu Mishra, satranç tarihinin en genç büyük ustası

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Abhimanyu Mishra adlı 12 yaşındaki genç, yeni dünya rekorunu kırdı.

Sadece 12 yaşında: Abhimanyu Mishra, satranç tarihinin en genç büyük ustası
Satrançta dünyanın en genç büyük ustası: Mishra
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

CNN'in aktarmış olduğu haberde, kendisiyle yaşıt rakibi Hindistanlı Leon Mendonca'yı mağlup eden Mishra, Budapeşte’de düzenlenen turnuva kapsamında ‘‘dünyanın en genç büyük ustası unvanını’’ elde etmiş oldu.

Tüm ülkelerin satranç federasyonlarını birbirine bağlayan kuruluş Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından kabul gören ve satrançta bir derecelendirme sistemi terimi olan Elo derecelendirme sisteminde Mishra, 2500 dereceyi aştı ve dünya rekoru kırdı.

Mishra Ukraynalı satranç büyük ustası Sergey Karjakin'in 12 yıl 7 aylık rekorunu kırarak. Küçük yaşta dünyanın en iyi satranç oyuncusu olma unvanına sahip oldu.

Satrançta büyük usta unvanına erişebilmek için kurallar karmaşık olsa da üç norma erişme koşulu bulunuyor. Büyük usta unvanı bir oyuncunun erişebileceği en yüksek statü olarak biliniyor.

Twitter'da kutlama mesajı yayımlayan Mishra: "Nihayet beni 14 ay boyunca durduran en büyük rakibi -devam eden pandemi- de mat ettim. Tüm sevginiz ve desteğiniz için herkese teşekkürler. Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Paris havalimanlarında grev yapan çalışanlar Charles de Gaulle Havalimanında terminal kapattı
DÜNYA Paris havalimanlarında grev
SON DAKİKA: Hindistan'ın en uzun dile sahip kişisi! - Haberler
DÜNYA Hindistan'ın en uzun dile sahip kişisi!
SON DAKİKA: Rusya'da koronavirüs salgınında art arda 4. günde rekor kırıldı!
DÜNYA Rusya'da salgında art arda 4. günde rekor!
Son dakika haberi MSB duyurdu! Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz
DÜNYA MSB duyurdu! Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz
İran Covid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
DÜNYA İran, 12 ülkeden girişlere yasak getirdi
SON DAKİKA: Filipinler'deki Taal Yanardağı'nda hareketlilik: Binlerce kişi tahliye ediliyor!
DÜNYA Filipinler'de yanardağ hareketliliği!
Bolsonaro: Seçimlere hile karıştığı takdirde iktidarı devretmem
DÜNYA Bolsonaro'dan meydan okuma!
SON DAKİKA: Dünyada çocuk istismarı verileri! - Özel Haber
DÜNYA Dünyada çocuk istismarı verileri!
ABD, Malezya'da en temel insan ticareti suçunun zorla çalıştırma olduğunu söylüyor
DÜNYA ABD, Malezya'da en temel insan ticareti suçunun zorla ...
SON DAKİKA: Afganistan'dan çekilmek üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
DÜNYA ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti