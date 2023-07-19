Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Listede 1 numara değişti
2023'te vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre, dünyanın en değerli pasaportları belli oldu.
Londra merkezli Henley & Partners tarafından yayınlanan yeni rapora göre, üç Asya pasaportu, sahiplerine diğer tüm ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor.
Son 5 yıldır seyahat özgürlüğünde lider ülke Japonya'ydı. Ancak Japonya 2023 yazında üçüncü sıraya geriledi ve zirvenin yeni sahibi, vatandaşları dünyadaki 227 destinasyondan 193'ünü vizesiz ziyaret edebilen Singapur oldu.
Almanya, İtalya ve İspanya 190 destinasyona vizesiz erişimle ikinci sıraya yükseldi.
Japonya ve Güney Kore ile birlikte Avusturya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg ve İsveç de 3. sırada yer aldı.
ABD ve Birleşik Krallık, 2014'ten bu yana düşüş eğiliminde olsa da Birleşik Krallık bu yıl yeniden yükselişe geçti.
SıralamadaBirleşik Krallıkiki basamak birden sıçrayarak 4. sıraya yükselirken, ABD 183 noktaya vizesiz erişimle iki sıra daha düşerek 8. sıraya geriledi.
Yaptırımlara maruz kalan Rusya, 115 destinasyon ile 49. sırada yer aldı.
Türkiye pasaportu ise 114 ülkeye vizesiz girme imkanı ile 50. sırada bulunuyor.
İşte dünyanın en değerli pasaportları;
11.Lihtenştayn, Malezya (180 vizesiz ülke)
12. Güney Kıbrıs, BAE (179 vizesiz ülke)
15. Şili (175 vizesiz ülke)
18. Arjantin (169 vizesiz ülke)
22. İsrail (158 vizesiz ülke)
25. Vatikan, Saint Vincent ve Grenadinler (154 vizesiz ülke)
Dünyanın en değersiz 10 pasaportu ise şu şekilde sıralandı:
99. Yemen (35 vizesiz ülke)
100. Pakistan (33 vizesiz ülke)
101. Suriye (30 vizesiz ülke)
102. Irak (29 vizesiz ülke)
103. Afganistan (27 vizesiz ülke)
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