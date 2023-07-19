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        Haberler Dünya Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Listede 1 numara değişti

        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Listede 1 numara değişti

        2023'te vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre, dünyanın en değerli pasaportları belli oldu.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 15:59
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        Londra merkezli Henley & Partners tarafından yayınlanan yeni rapora göre, üç Asya pasaportu, sahiplerine diğer tüm ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor.

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        Son 5 yıldır seyahat özgürlüğünde lider ülke Japonya'ydı. Ancak Japonya 2023 yazında üçüncü sıraya geriledi ve zirvenin yeni sahibi, vatandaşları dünyadaki 227 destinasyondan 193'ünü vizesiz ziyaret edebilen Singapur oldu.

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        Almanya, İtalya ve İspanya 190 destinasyona vizesiz erişimle ikinci sıraya yükseldi.

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        Japonya ve Güney Kore ile birlikte Avusturya, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg ve İsveç de 3. sırada yer aldı.

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        ABD ve Birleşik Krallık, 2014'ten bu yana düşüş eğiliminde olsa da Birleşik Krallık bu yıl yeniden yükselişe geçti.

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        SıralamadaBirleşik Krallıkiki basamak birden sıçrayarak 4. sıraya yükselirken, ABD 183 noktaya vizesiz erişimle iki sıra daha düşerek 8. sıraya geriledi.

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        Yaptırımlara maruz kalan Rusya, 115 destinasyon ile 49. sırada yer aldı.

        Türkiye pasaportu ise 114 ülkeye vizesiz girme imkanı ile 50. sırada bulunuyor.

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        İşte dünyanın en değerli pasaportları;

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        11.Lihtenştayn, Malezya (180 vizesiz ülke)

        12. Güney Kıbrıs, BAE (179 vizesiz ülke)

        15. Şili (175 vizesiz ülke)

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        18. Arjantin (169 vizesiz ülke)

        22. İsrail (158 vizesiz ülke)

        25. Vatikan, Saint Vincent ve Grenadinler (154 vizesiz ülke)

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        Dünyanın en değersiz 10 pasaportu ise şu şekilde sıralandı:

        99. Yemen (35 vizesiz ülke)

        100. Pakistan (33 vizesiz ülke)

        101. Suriye (30 vizesiz ülke)

        102. Irak (29 vizesiz ülke)

        103. Afganistan (27 vizesiz ülke)

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        * Haberin görselleri Associated Press, Unsplash, iStock ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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