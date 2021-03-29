Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2011-2020 yılları arasında dünyanın en iyi liglerini puanlarıyla birlikte açıkladı. Süper Lig ilk 20'ye girmesine rağmen birçok ülkenin organizasyonu tarafından geride bırakıldı... İşte dünyanın en iyi 20 ligi...