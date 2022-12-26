Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

Ancak yayınlanan liste tartışma yarattı. Yunanistan'ın 2., Hindistan'ın 6. olduğu listede Türkiye'nin 7. olması sosyal medyada tepki çekti. Ayrıca Amerikan mutfağının da Fransız mutfağını geride bırakması eleştiri konusu oldu. Taste Atlas'ın belirlediği en iyi mutfaklar listesi şu şekilde...