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Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

Taste Atlas (Lezzet Atlası) tarafından belirlenen dünyanın en iyi mutfakları, bu yıl da tartışma yarattı. Yunanistan'ın 2., Hindistan'ın 6. olduğu listede Türkiye'nin 7. olması sosyal medyada tepki gördü

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  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), dünyanın en iyi mutfaklarını sıraladı. Bu seneki listede İtalya ilk sırayı alırken, Yunanistan 2., İspanya 3. oldu. Türkiye ise 7. sırada kendisine yer buldu.
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    Ancak yayınlanan liste tartışma yarattı. Yunanistan'ın 2., Hindistan'ın 6. olduğu listede Türkiye'nin 7. olması sosyal medyada tepki çekti. Ayrıca Amerikan mutfağının da Fransız mutfağını geride bırakması eleştiri konusu oldu. Taste Atlas'ın belirlediği en iyi mutfaklar listesi şu şekilde...
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    1. İtalya
    2. Yunanistan
    3. İspanya
    4. Japonya
    5. Hindistan
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    6. Meksika
    7. Türkiye
    8. ABD
    9. Fransa
    10. Peru
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    11. Çin
    12. Brezilya
    13. Portekiz
    14. Polonya
    15. Almanya
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    16. Endonezya
    17. Hırvatistan
    18. Arjantin
    19. Güney Kore
    20. Vietnam
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    21. Macaristan
    22. Romanya
    23. Filipinler
    24. İran
    25. Sırbistan
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    26. Gürcistan
    27. Çek Cumhuriyeti
    28. Bulgaristan
    29. İngiltere
    30. Tayland
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    31. Belçika
    32. Hollanda
    33. Avusturya
    34. Cezayir
    35. Danimarka
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    36. Güney Afrika
    37. Suriye
    38. Bosna Hersek
    39. Malezya
    40. Lübnan
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    41. Ukrayna
    42. Filistin
    43. Bangladeş
    44. Litvanya
    45. Tayvan
  • Dünyanın en iyi mutfakları listesi tartışma yarattı

    46. Paraguay
    47. Pakistan
    48. Tunus
    49. Uruguay
    50. Slovakya

    *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir. 

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