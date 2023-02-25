Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından. Birçok vatandaş Marmara'da beklenen deprem için endişe etmeye başladı. Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun büyük bir bölümünü oluşturan İstanbul'un şehir planlaması ve bina dayanıklılığı endişe verici derecede tehlikeli olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor.

Tüm bunların arasında birçok ülkeye örnek olan şehir planlaması ile göze çarpan meşhur şehirlerde bulunuyor. İşte, dünyanın en iyi şehir planlamasına sahip ülkeler.