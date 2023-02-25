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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler!

Dünyanın birçok şehir kurulurken, hesaplamalar yapılarak ve nüfus göz önüne alınarak planlı bir şekilde oluşturulmuştur. Ulaşım, doğal afet, yapıların dayanıklılığı ve refah seviyesi gibi kriterler göz önüne alınarak kurulan şehir düzenleri sistematik ve başarılı olduğu için bugün en çok tercih edilen yaşam yerlerinden birisi haline geldi. İşte, dünyanın en iyi planlanmış şehirleri...

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  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    Ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından. Birçok vatandaş Marmara'da beklenen deprem için endişe etmeye başladı. Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun büyük bir bölümünü oluşturan İstanbul'un şehir planlaması ve bina dayanıklılığı endişe verici derecede tehlikeli olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor.

    Tüm bunların arasında birçok ülkeye örnek olan şehir planlaması ile göze çarpan meşhur şehirlerde bulunuyor. İşte, dünyanın en iyi şehir planlamasına sahip ülkeler.
  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    DANİMARKA

    Danimarka, şehir planlaması ve kentsel tasarım konusunda lider ülkeler arasında yer alıyor. Danimarka'daki şehirler, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve açık hava alanları ile ünlü. Bu yaklaşım, toplumda aktif bir yaşam tarzının yaygınlaşmasını sağlıyor.
  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    JAPONYA

    Deprem ülkelerinden birisi olan Japonya, sıkışık nüfuslu bir ülke olmasına rağmen, şehirlerde yaşamanın zorluğunu çözmek için kentsel tasarımda yaratıcı ve sıra dışı çözümler geliştirmiş ülke. Japonya, ulaşım ve binalar gibi kentsel altyapı sistemlerinin modernizasyonu konusunda diğer ülkere öncülük edecek nitelikte.
  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    ALMANYA

    Almanya, şehir planlaması konusunda uzun bir geçmişe sahipt ve kentsel tasarım açısından dünya liderleri ülkelerden birisi.  Almanya, kentsel alanlarını, sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde planlıyor ayrıca yapılarını deprem yönetmeliğine göre son derece sıkı şekilde denetleyen ülkeler arasında.
  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    KANADA

    Kanada, şehir planlaması konusunda dünya çapında saygın bir üne sahip. Kanadalı kentsel tasarımcılar, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği dikkate alıyor ve insanların hayatlarını kolaylaştırmak, şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    SİNGAPUR

    Singapur, modern ve sürdürülebilir şehir planlaması açısından birinci sırada yer alır. Kent planlaması, sürdürülebilir enerji kaynaklarına dayanıyor ve şehirdeki yeşil alanlar ve parklar, doğal yaşamı korumak için tasarlanmış durumda. Yapılan yapıların hepsi deprem yönetmeliğine uygun şekilde inşa edilmiştir.
  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    AMSTERDAM

    Kanalları ile meşhur olan Amsterdam'ın yapısı yine bu su kanallarına göre inşa edilmiştir. 1600'lerde yapılmış olan kanallar bugüne kadar işlevini yitirmemiştir. Şehir planlamasına katkı sağlayacak şekilde kurulmuştur. Bina alt yapılarını buna göre düzenleyen Amsterdam dünyanın en düzenli şehirlerinden birisi.
  • Dünyanın en iyi tasarlanmış şehirleri! En iyi şehir planlamasına sahipler! En iyi şehir düzenine sahip ülkeler hangisi?

    İSPANYA 

    İspanya'nın Barcelona şehri mimari şehir planlaması ile salgın hastalıkların yayılmasını bile engellemiştir. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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